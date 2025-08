Haardblokken zijn geen afvalstoffen

Haardblokken die een scoutingvereniging gebruikt zijn niet aan te merken als afvalstof oordeelt Rechtbank Den Haag.

De scoutingverenigingen op een terrein in Voorburg stookten in 2023 open vuur tijdens hun activiteiten. Omwonenden dienden in februari en september 2023 bij de gemeente verzoeken in om hiertegen handhavend op te treden, omdat zij van mening waren dat de scoutingverenigingen op onrechtmatige wijze hout, mogelijk afvalstoffen, in de open lucht verbrandden en daarbij hinder veroorzaakten.

Nadat de gemeente de verzoeken tot handhaving had afgewezen, is door de omwonenden hiertegen bezwaar en vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Centraal stond de vraag of het door de scoutingverenigingen gebruikte hout op grond van de milieuwetgeving moest worden aangemerkt als een afvalstof en of sprake was van strijd met het Activiteitenbesluit milieubeheer. De procedure richtte zich specifiek op de uitleg van het begrip ‘afvalstof’ en de beoordeling of overtreding van milieuregels had plaatsgevonden.

Haardblokken van de bouwmarkt

De rechtbank stelde vast dat uitsluitend haardblokken, afkomstig van een bouwmarkt, zijn verbrand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het verbranden van ander hout of snoeiafval, zoals door de eisers werd gesteld. Ook bleek uit de rapportages van toezichthouders dat geen sprake was van onaanvaardbare geurhinder. De kern van het geschil betrof daarmee de vraag of het gebruik van deze haardblokken alsnog moest worden gezien als het verbranden van afvalstoffen.

De rechtbank volgde bij de interpretatie van ‘afvalstof’ de uitleg zoals neergelegd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin de intentie van de houder en alle feiten en omstandigheden van belang zijn. Daarbij wordt met name gekeken of de stof voor de houder geen nut meer heeft en daarom wordt verwijderd.

Geen hinder

De rechtbank oordeelde dat in dit geval de haardblokken niet als afvalstof zijn aan te merken, nu het uitsluitend ging om haardhout afkomstig uit de reguliere handel en niet om hout dat als afval moest worden beschouwd. De rechtbank vond onvoldoende onderbouwing voor de stelling van eisers dat andersoortig of bewerkt hout was verbrand, noch dat sprake was van hinder of overtreding van milieuregels.

Het beroep is ongegrond verklaard. De besluiten van de gemeente blijven in stand, waardoor geen handhavend optreden tegen de scoutingverenigingen hoeft te volgen.