Alkmaarse huurders moeten meewerken aan aansluiting op warmtenet

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft verhuurder Woonwaard in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen huurders die weigeren mee te werken aan de aansluiting van het wooncomplex Wijkwaard in Alkmaar op het warmtenet. Volgens de rechter weegt het belang van de verhuurder om te verduurzamen zwaarder dan de belangen van de bewoners.

Aansluiting op warmtenet

Woonwaard wil de woningen in Wijkwaard verduurzamen. Hiervoor moeten de woningen worden aangesloten op het warmtenet. Dat betekent onder meer dat cv-ketels en gasmeters worden verwijderd, radiatoren deels worden vervangen en er een warmte-unit wordt geplaatst.

Voor elke woning ontvangt Woonwaard subsidie, mits de werkzaamheden vóór 1 mei 2026 zijn afgerond. Een aantal bewoners weigert echter medewerking te verlenen. Zij stellen dat het om niet-dringende renovatiewerkzaamheden gaat en vrezen hogere kosten door de aansluiting op het warmtenet. Ook vinden zij dat Woonwaard hen onvoldoende heeft geïnformeerd en te weinig rekening heeft gehouden met hun bezwaren.

Duurzaamheidsdoelstellingen

dat de aansluiting op het warmtenet een noodzakelijke maatregel is om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en verplichtingen van Woonwaard. Als eigenaar mag de verhuurder zelf bepalen welke verduurzamingsmaatregelen worden genomen en welk warmtesysteem het meest geschikt is.

Volgens de rechter heeft Woonwaard de noodzaak van de werkzaamheden voldoende onderbouwd en ook aannemelijk gemaakt dat uitstel nadelige gevolgen heeft. Zo loopt de verhuurder subsidie mis en ontstaan extra kosten voor de aannemer, oplopend tot ongeveer €5.700 per woning. Daarom is sprake van dringende werkzaamheden.

De bewoners zijn verplicht om mee te werken en moeten toegang geven tot hun woning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan door zelf aanwezig te zijn, een buur te vragen de deur te openen of een sleutel aan Woonwaard te geven. Wie niet meewerkt, riskeert een dwangsom van €500 per dag.