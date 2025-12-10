Eerste Kamer neemt Wet collectieve warmte aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet collectieve warmte aangenomen. Deze wet moet de overstap naar collectieve warmte (zoals stadsverwarming) bevorderen en waarborgen. Daarbij krijgen gemeenten een centrale rol.

Doelen van de Wet collectieve warmte (WcW):

Duurzame en betrouwbare warmtevoorziening.

Bescherming van consumenten tegen hoge energiekosten.

Warmtebedrijven voor >50% in handen van overheden (gemeenten/provincies).

Tarieven gebaseerd op kosten van aanleg en onderhoud, niet op gasprijs.

Specifieke regels voor kleine systemen, verhuurders, VvE’s en transportbeheerders.

De wet moet bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen door de overstap van aardgas naar collectieve warmte.

Publieke sturing

Het wetsvoorstel (Kamerstukken I, 2024/25, 36 576, nr. A) kiest voor meer publieke sturing in de warmtetransitie. Gemeenten krijgen een centrale rol vanwege hun lokale kennis en contacten. Het college van B&W krijgt de bevoegdheid om een warmtebedrijf aan te wijzen voor een warmtekavel. Dit warmtebedrijf krijgt het alleenrecht om een collectieve warmtevoorziening aan te leggen en te exploiteren, maar ook verplichtingen om dit uit te voeren wanneer het college dat besluit. Zo wordt geborgd dat gemeenten voldoende regie en bevoegdheden hebben over het aangewezen warmtebedrijf.

Moties

Daarnaast zijn tien moties behandeld. Een van de aangenomen moties betreft de motie Van Langen-Visbeek c.s. over ondersteuning van gemeenten bij implementatie van de wet. In deze motie wordt de regering verzocht bij de invoering van de Wet collectieve warmte en de ondersteunende regelingen structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de benodigde capaciteit en de financiële haalbaarheid in plattelandsgemeenten (Kamerstukken I, 2025/26, 36 576, J). Dit omdat volgens de indieners gemeenten in de regio moeite hebben met beperkte middelen en personeel om complexe plannen uit te voeren. De warmtetransitie moet betaalbaar blijven voor alle inwoners en mag niet ten koste gaan van andere voorzieningen, aldus de indieners van de motie.