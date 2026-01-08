Gemeenten en provincies krijgen meer hulp bij energie-infrastructuurprojecten vanaf 2026

Gemeenten en provincies krijgen vanaf 1 januari 2026 extra en snellere ondersteuning bij de ruimtelijke inpassing van belangrijke energie-infrastructuurprojecten. Deze ondersteuning wordt ook beschikbaar voor meer projecten binnen het thema klimaat en energie.

De Expertpool Energie-Infrastructuur van RVO kan nu meer decentrale overheden helpen én bij meer typen projecten worden ingezet. Waar de nadruk eerder vooral lag op hoogspanningsprojecten, kunnen gemeenten en provincies voortaan ook ondersteuning krijgen bij de uitbreiding van het middenspanningsnet. Daarnaast is hulp mogelijk bij projecten met waterstofleidingen, CO₂-transport en grootschalige CO₂-opslag.

Tijdsdruk

De extra ondersteuning is nodig omdat gemeenten en provincies met steeds meer ruimtelijke opgaven te maken hebben, vaak tegelijk en onder tijdsdruk. Zij moeten schaarse ruimte verdelen tussen nationale, regionale en lokale belangen, wat energie-infrastructuurprojecten complex maakt. Extra kennis en capaciteit vanuit de expertpool kan hen helpen om deze keuzes zorgvuldig en tijdig te maken.

Klimaatfonds

Voor de periode 2026–2030 is hiervoor € 22,5 miljoen beschikbaar uit het Klimaatfonds. Deze middelen maken deel uit van een breder maatregelenpakket dat het kabinet in april 2025 presenteerde om energie-infrastructuur sneller te realiseren. Dat is nodig om netcongestie (een overvol elektriciteitsnet) te voorkomen en ruimte te creëren voor het energiesysteem van de toekomst.

Gemeenten en provincies kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen op verschillende onderdelen, zoals projectleiding, procesmanagement en specialistische kennis van het omgevingsrecht. Ook kunnen zij advies vragen over locatiekeuzes voor elektriciteitsstations, het aanpassen van omgevingsplannen of het opstellen van intentieovereenkomsten met netbeheerders en andere initiatiefnemers. Daarmee kunnen zij vroegtijdig afspraken vastleggen die cruciaal zijn voor de voortgang van energie-infrastructuurprojecten.