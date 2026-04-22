Tijdelijke stop op nieuwe elektriciteitsaansluitingen in provincie Utrecht

In het grootste deel van de provincie Utrecht is het vanaf 1 juli tijdelijk niet meer mogelijk om nieuwe elektriciteitsaansluitingen te krijgen. Netbeheerder TenneT neemt deze maatregel om overbelasting van het stroomnet en storingen te voorkomen.

Dit schrijft staatssecretaris Jo-Annes de Bat in een Kamerbrief. De gevolgen voor de regio zijn groot, zowel economisch als maatschappelijk. Tegelijkertijd is er ook positief nieuws: de bouw van circa 35.000 woningen kan de komende jaren doorgaan.

Gedeputeerde Huib van Essen (energietransitie) noemt de maatregel ingrijpend: “Dit is een harde klap voor de regio Utrecht. Ondanks alle inspanningen van betrokken partijen blijkt een tijdelijke aansluitstop toch onvermijdelijk. De woningnood is groot en meer dan 1.100 bedrijven wachten al op een aansluiting, wat nu nog langer gaat duren. Tegelijk ben ik opgelucht dat de bouw van 35.000 woningen door kan gaan. Daarnaast zien we steeds meer mogelijkheden om de druk op het stroomnet te verlagen. Het is nu zaak om die snel in de praktijk te brengen, zodat we deze situatie zo kort mogelijk laten duren.”

Structurele druk op het stroomnet

In februari gaf TenneT al aan dat het elektriciteitsnet in Utrecht, Gelderland en Flevoland volledig benut is. Deze ‘file op het stroomnet’, ook wel netcongestie genoemd, zorgt ervoor dat nieuwe aansluitingen beperkt of onmogelijk zijn. Hoewel overheden en netbeheerders intensief hebben samengewerkt om een volledige stilstand te voorkomen, gold er al langer een stop voor grote bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden.

Voor een groot deel van de provincie Utrecht blijkt nu dat extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid van het net te garanderen. Daarom worden vanaf juli alle nieuwe aanvragen en verzoeken tot verzwaring van bestaande aansluitingen op een wachtlijst geplaatst. Dit geldt ook voor huishoudens, bijvoorbeeld voor het installeren van warmtepompen of laadpalen.

In sommige gebieden, zoals de regio Amersfoort, is een aansluitstop voorlopig niet nodig. Ook de gemeente Vijfheerenlanden valt buiten het getroffen netwerkgebied.

Maatregelen en oplossingen

Om de duur van de maatregel te beperken, wordt de aanpak verder opgevoerd. Daarbij ligt de focus op drie sporen:

Versnelling van netuitbreiding: Er wordt gewerkt aan het sneller realiseren en uitbreiden van hoogspanningsstations en kabelverbindingen, met name in het noorden van de provincie Utrecht.

Door tijdelijke inzet van bijvoorbeeld batterijen en gasturbines kan het net op drukke momenten worden ontlast. Overheden zoeken actief naar geschikte locaties hiervoor.

Slimmer energiegebruik: Bedrijven en huishoudens worden gestimuleerd om hun energieverbruik te spreiden. Minder gebruik tijdens piekuren (vooral tussen 16.00 en 21.00 uur) helpt om overbelasting te voorkomen.

Monitoring en vervolg

De tijdelijke maatregel blijft van kracht totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Overheden en betrokken partijen beoordelen elk halfjaar de situatie. Het eerste evaluatiemoment staat gepland voor oktober.

Daarnaast heeft TenneT het gebied opgesplitst in vijf afzonderlijke congestiegebieden om de beschikbare capaciteit beter te benutten. De provincie Utrecht laat onderzoeken welke effecten deze indeling heeft, om ongewenste gevolgen te voorkomen.

Bron: Provincie Utrecht