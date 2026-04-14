Versterking van decentrale ontwikkelingen in energiesysteem

Het kabinet wil decentrale ontwikkelingen in het energiesysteem versnellen en versterken. Deze ontwikkelingen – waarbij opwek, opslag en gebruik van energie lokaal worden gecombineerd – zijn essentieel voor woningbouw, economische groei en de energietransitie.

In een Kamerbrief beschrijft minister Van Veldhoven hoe het kabinet de decentrale ontwikkelingen in het energiesysteem voluit wil versterken.

Uit onderzoek blijkt dat decentrale oplossingen ook aanzienlijke kostenbesparingen kunnen opleveren. Door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet en piekbelasting te verminderen, kan tussen de 4,5 en 24,5 miljard euro aan netinvesteringen worden bespaard. Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen onder druk: netcongestie, beperkte ruimte en een afvlakking van de verduurzaming in sectoren als wonen, werken en mobiliteit vragen om versnelling van beleid en uitvoering.

Het kabinet kiest daarom voor een samenhangende aanpak langs twee sporen: gebiedsgericht beleid en marktontwikkeling.

Gebiedsgerichte aanpak

Een belangrijk onderdeel is het beter integreren van energie en ruimtelijke ordening (“energieplanologie”). Met zogeheten “energiebeelden” wordt inzichtelijk gemaakt wat er lokaal nodig en mogelijk is op het gebied van opwek, opslag en verbruik. Deze worden ontwikkeld in samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en netbeheerders.

Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Nationaal Programma (in oprichting) waarin bestaande programma’s zoals NP RES en het Nationaal Programma Lokale Warmte worden samengebracht. Dit programma moet medeoverheden ondersteunen met kennis, instrumenten en uitvoeringskracht. Ook blijven financiële middelen beschikbaar voor gemeenten en regio’s, met het voornemen deze structureel door te zetten tot 2040.

De koppeling tussen elektriciteit, warmte en mobiliteit moet sterker wordt gemaakt. Lokale keuzes, bijvoorbeeld voor warmtenetten of elektrificatie, hebben direct invloed op de benodigde netcapaciteit en ruimtelijke inrichting.

Marktontwikkeling en innovatieve oplossingen

Naast gebiedsgericht beleid zet het kabinet in op het stimuleren van nieuwe marktmodellen en flexibiliteit. Denk aan energiehubs op bedrijventerreinen, energiegemeenschappen en slimme aansturing van batterijen, warmtepompen en elektrische voertuigen. Deze oplossingen helpen om netcongestie te verminderen en efficiënter gebruik te maken van bestaande infrastructuur.

Digitalisering speelt hierin een sleutelrol, omdat het nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en flexibiliteit te benutten. Tegelijkertijd vraagt dit om nieuwe rollen voor marktpartijen en een veranderende relatie met netbeheerders.