Gezamenlijk offensief om wachtrij op volle stroomnet te verkorten

Het elektriciteitsnet in Nederland zit op veel plekken vol, met grote gevolgen voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig hebben. Zij moeten vaak lang wachten, waardoor uitbreidings- en verduurzamingsplannen worden uitgesteld of geschrapt.

Naast bedrijven dreigen ook nieuwbouwhuizen geen aansluiting op het elektriciteitsnet te kunnen krijgen.

Om die wachtrij de komende jaren fors terug te dringen, presenteren overheid, netbeheerders, bedrijfsleven en toezichthouder samen een pakket van acht acties. Doel: binnen twee jaar een aanzienlijk deel van de huidige wachtlijst aansluiten, al zullen de effecten per regio verschillen.

Kern van het plan is dat het bestaande net slimmer en flexibeler wordt benut, met name door verbruik te verplaatsen van piekmomenten naar rustiger uren. Daarmee komt capaciteit vrij voor bedrijven en organisaties die nu in de wachtrij staan. Daarnaast wordt scherper gekeken naar de manier waarop “reserve ruimte” op het net wordt vastgehouden voor uitzonderlijke situaties.

Een belangrijk onderdeel is dat netbeheerders meer financiële ruimte krijgen om contracten te sluiten met partijen die hun verbruik of productie kunnen verschuiven. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld (een deel van) hun productie naar de nacht of het weekend verplaatsen. De ambitie is om in de komende twee jaar fors meer van dit soort contracten af te sluiten, zodat direct ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen.

Regionale tenders

Naast individuele afspraken starten dit jaar minimaal vier regionale tenders. In geselecteerde regio’s kunnen meerdere bedrijven – zoals grote energieproducenten, fabrieken, batterijprojecten of grootverbruikers met flexibel verbruik – bieden om capaciteit vrij te maken. Hoe lager de kosten per vrijgespeelde hoeveelheid netcapaciteit, hoe groter de kans dat hun voorstel wordt gehonoreerd.

Top 50-aanpak

Met de zogeheten “Top 50‑aanpak” richten overheid, netbeheerders en bedrijfsleven zich in de eerste zes maanden op de vijftig grootste stroomgebruikers met veel ontlastingspotentieel. Eerdere ervaringen laten zien dat enkele grote maatwerkafspraken in één keer ruimte kunnen creëren voor tientallen kleinere bedrijven op de wachtlijst.

Verder gaan overheid en netbeheerders kritisch na hoeveel “reserve ruimte” op het net werkelijk nodig is voor zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals extreem koude dagen of toekomstige piekbelasting. Een deel van deze gereserveerde capaciteit kan mogelijk tijdelijk worden benut, in combinatie met afspraken met partijen die zich bereid verklaren om bij echte pieksituaties af te schakelen.