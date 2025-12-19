Nieuwe richtlijnen RIVM inrichting leefomgeving

Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen voor gemeenten opgesteld om hun inwoners gezonder te laten leven.

De wijk waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen, heeft grote invloed op hun gezondheid. Een goed vormgegeven leefomgeving – met bijvoorbeeld parken en veilige fietspaden – stimuleert inwoners om meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Groene elementen zoals bomen, planten en water zorgen bovendien voor meer ontspanning en minder stress. Voor dit soort ‘zachte’ kwaliteiten bestaan nog weinig harde normen, terwijl juist eenvoudige uitgangspunten helpen om keuzes te onderbouwen en het gesprek erover te versterken.

Gezondheid bevorderen

Het RIVM heeft daarom concrete, ruimtelijk toepasbare ‘vuistregels’ ontwikkeld waarmee bij de inrichting van de leefomgeving gerichter rekening kan worden gehouden met gezondheid. Het doel is om zo de gezondheid van bewoners te bevorderen. Deze vuistregels zijn samen met onder andere GGD’en, gemeenten, kennisinstellingen, adviesbureaus en provincies opgesteld, zodat ze goed aansluiten bij de praktijk. Gemeenten en provincies kunnen de vuistregels gebruiken als basis om het gesprek over gezondheid te voeren. De regels zijn meetbaar en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het zijn geen verplichtingen, maar een onderbouwd kader om belangen af te wegen en het belang van een gezonde omgeving zichtbaar te maken.

Bewegen

Voorbeelden van zulke vuistregels zijn: richt ten minste 25 procent van de openbare ruimte in een buurt in voor bewegen – zoals lopen, fietsen, spelen en sporten. Of zorg dat elke woning uitzicht heeft op groen. Dat kan gaan om drie bomen, maar ook om een tuin of een groene gevel (zoals in de zogeheten 3-30-300-regel). Een ander voorbeeld is het verbreden van stoepen, zodat mensen rustig een praatje kunnen maken zonder anderen in de weg te staan.

Het ministerie van VWS, gemeenten, GGD’en en provincies hebben om deze vuistregels gevraagd, omdat zij gezondheid nadrukkelijker willen meenemen bij ruimtelijke plannen. Dit zijn de eerste uitgewerkte vuistregels; de bedoeling is om deze in de toekomst verder uit te breiden naar andere thema’s.