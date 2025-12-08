Juist in kwetsbare buurten is het tekort aan groen het grootst

Uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat bewoners van de meest versteende buurten van Nederland vaker kampen met wateroverlast, stress, eenzaamheid en een kwetsbare gezondheid. De hoeveelheid openbaar groen ligt in deze buurten maar liefst 93% lager dan in andere buurten.

Het onderzoek ‘Waar groen het hardst nodig is’ laat zien dat verstedelijking in Nederlandse steden een directe impact heeft op leefbaarheid, gezondheid en klimaatrisico’s.

Groen is een basisvoorwaarde voor een gezonde leefomgeving: het koelt, buffert water, bevordert biodiversiteit en heeft aantoonbaar positieve effecten op mentale en fysieke gezondheid, zoals minder stress en meer beweging en ontmoeting.​

Voor het onderzoek zijn in de 32 grootste gemeenten 260 buurten geselecteerd met minder dan 15 m² openbaar groen per woning; ruim 800.000 inwoners wonen in buurten met zo’n ernstig groentekort. Er is gekeken naar drie klimaataspecten en gezondheidsthema’s (hittestress, wateroverlast, stress, eenzaamheid, ernstig overgewicht) en drie indicatoren van kwetsbaarheid (moeite met rondkomen, lage veerkracht, 65+ met broze gezondheid).​

Op hete dagen een gevoelstemperatuur van 45 °C

De uitkomsten laten een scherp contrast zien. In de meest versteende buurten is gemiddeld 93% minder openbaar groen, 77% minder privaat groen en 50% minder boomkroonbedekking dan in overige buurten. Bewoners ervaren 24% meer wateroverlast bij hevige buien, 19% meer (heel) veel stress en 16% meer (zeer) ernstige eenzaamheid. De gemiddelde gevoelstemperatuur op een hete dag ligt rond 45 °C, vergelijkbaar met andere buurten, maar deze versteende buurten kennen 12% meer 65‑plussers met een broze gezondheid, die extra gevoelig zijn voor hittestress. Tegelijk woont er een groter aandeel mensen dat moeite heeft met rondkomen of een zeer lage veerkracht heeft, terwijl juist kwetsbare groepen relatief meer gezondheidsvoordeel halen uit groen.​

‘Het is wrang dat juist bewoners die het meest zouden kunnen profiteren van groen, groen het minst beschikbaar hebben. Vergroening helpt om de kloof niet groter te laten worden’, zegt Wilma Berends, programmaleider Groene Stad bij Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu roept het nieuwe kabinet op met een landelijke programmatisch aanpak te komen om de meest versteende buurten zo snel mogelijk te vergroenen.