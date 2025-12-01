Laatste gemeenten krijgen subsidie voor aanpak winkelgebieden

De gemeenten Groningen, Land van Cuijk en Zwolle krijgen in totaal 6 miljoen euro van het demissionaire kabinet om de leegstand in hun winkelgebieden aan te pakken. Het betreft een extra toevoeging aan het budget voor het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waarvoor eind 2024 de laatste toekenning was.

Onder het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden is in totaal 88 miljoen euro subsidie verstrekt aan gemeenten’, schrijft minister Karremans van Economische Zaken op 1 december 2025 in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Hiermee kunnen zij de komende jaren hun verouderde winkelgebieden – met vaak veel leegstand – aanpakken.’

Zure boodschap

Niet alle gemeenten hebben met hun projectvoorstellen hiervan kunnen profiteren. In de 4e en laatste openstellingsronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden in december 2024, konden volgens Brekelmans 13 nieuwe projecten worden gehonoreerd uit het beschikbare budget van 22 miljoen euro. Nog eens 13 projecten waren wel goedgekeurd, maar werden afgewezen omdat het budget op was. Een zure boodschap, die nu deels wordt goedgemaakt. De minister heeft aanvullend 6 miljoen euro weten te vinden in de begroting, waarmee het totaal beschikbare budget kan worden opgehoogd tot 28 miljoen euro. ‘Daarmee kunnen nog eens 3 van de in totaal 13 eerder afgewezen projecten worden gehonoreerd’.

Beste projecten krijgen voorrang

‘Aantrekkelijke winkelgebieden zijn belangrijk voor zowel (mkb-)ondernemers, bezoekers als bewoners’, zegt Karremans. ‘Ze dragen ook bij aan de leefbaarheid en samenhang en dat moeten we koesteren.’ Het ministerie heeft daarom meer dan 40 gemeenten financiële ondersteuning gegeven om hun winkelgebieden samen met private partijen aantrekkelijker te maken. ‘Deze publieke en private investeringen leiden samen tot structurele vernieuwing en toekomstbestendige binnensteden en dorpscentra.’

De best beoordeelde projecten hebben in de laatste extra beoordelingsronde voorrang gekregen. De ranking van de projecten werd al bij de bekendmaking van de resultaten van de 4e openstellingsronde vastgesteld. De gemeenten Groningen, Land van Cuijk en Zwolle komen daarom alsnog voor financiële ondersteuning in aanmerking op basis van de eerder ingediende plannen.

Leegstand

In veel gemeenten is het aantal leegstaande winkels de afgelopen jaren toegenomen. Dat zorgt voor een daling van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van zo’n gebied, waardoor meer mensen wegblijven en nog meer winkels hun deuren moeten sluiten. Gemeenten kunnen helpen die leegstand terug te dringen door de winkelstraten aantrekkelijker te maken voor winkelen, ondernemen en wonen. Dat kan door de winkelomgeving anders vorm te geven en de kwaliteit van de panden en de openbare ruimte aan te pakken, samen met de private sector.

In de projecten die een bijdrage hebben ontvangen, is aandacht voor zaken als looproutes, de afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling. Er is daarnaast ingezet op het compacter en daarmee aantrekkelijker maken van het winkelgebied. Bijvoorbeeld door winkelpanden te bestemmen voor andere functies, zoals wonen, en door openbaar groen toe te voegen.

Plannen Groningen, Land van Cuijk en Zwolle

De gemeente Groningen gaat aan de slag in het centrum van Haren dat compacter, groener en toekomstbestendiger wordt. Er komen meer bomen, planten en zitplekken in de openbare ruimte en een betere fietsenstalling. Verder komt er een nieuwe supermarkt, 25 appartementen, extra ruimte voor winkels en horeca en een parkeergarage op het Raadhuisplein. Het leegstaande ABN Amro kantoor krijgt ook een woonbestemming.

Land van Cuijk pakt het centrum van kern Sint Anthonis aan, dat onaantrekkelijk is door leegstaande panden en braakliggend terrein. Er komt een nieuwe, grote supermarkt met daarboven 13 appartementen. Daarnaast worden er in het centrum 58 extra woningen gebouwd. Het voormalige gemeentehuis krijgt een nieuwe multifunctionele functie, met ruimte voor horeca, winkels, kantoren en de lokale kunstkring.

Zwolle richt het Broerenkwartier in de noordelijke binnenstad opnieuw in. Daar staat zo’n 66 procent van de winkelpanden leeg. De gebouwen zijn verouderd, de openbare ruimte is verloederd en er is regelmatig overlast van jongeren en daklozen. De gemeente gaat daarom een deel van de winkels ombouwen tot woningen. Zo komen in de oude panden van C&A en Sikkes 87 nieuwe woningen. In de openbare ruimte komen meer groen, water en ontmoetingsplekken. De looproutes worden verbeterd, zodat het gebied beter aansluit op de rest van de binnenstad.

Resultaat

Met alle gemeentelijke plannen wordt onder de Impulsaanpak Winkelgebieden 13.000 m2 winkelruimte gesaneerd en wordt meer dan 90 miljoen euro extra geïnvesteerd in de openbare ruimte. De woningbouwopgave speelt bij deze projecten een belangrijke rol. Zo worden meer dan 5000 woningen gerealiseerd, waaronder ongeveer 1800 sociale huurwoningen en 1800 betaalbare woningen in het middensegment.

De Impulsaanpak Winkelgebieden laat volgens minister Karremans dan ook zien dat gericht investeren in binnenstedelijke winkelgebieden werkt. De gebieden worden aantrekkelijker, compacter en beter afgestemd op de behoeften van bewoners en bezoekers.

Naast financiële ondersteuning omvat de Impulsaanpak een kennisprogramma dat nog doorloopt tot 2031, wanneer de laatste projecten zijn afgerond. Op 15 september jl. is ook het Expertteam Transformatie Winkelgebieden gelanceerd. Dat team van onafhankelijke, ervaren experts helpt gemeenten bij het transformeren van binnenstedelijke winkelgebieden.