Extra maatregelen om problemen met statiegeld en zwerfafval aan te pakken

Er komt een uitgebreid pakket aan nieuwe maatregelen om het statiegeldsysteem beter te laten werken en zwerfafval terug te dringen.

Verpact, de organisatie die verantwoordelijk is voor het statiegeld, presenteert deze totaalaanpak op verzoek van staatssecretaris Thierry Aartsen, met als doel meer flesjes en blikjes in te zamelen en minder rommel op straat en in supermarkten te krijgen.​

De kern van het plan is het fors uitbreiden en verbeteren van de inname-infrastructuur. Zo komen er 2900 extra inzamelpunten bij supermarkten (van 7600 naar 10.500 eind 2026), groeit het aantal bulk-innamepunten naar 300 en wordt het aantal retourshops verdrievoudigd naar 60. Daarnaast komen er 10 speciale inleverkiosken in grote steden, 5000 extra donatiepunten voor goede doelen en twee keer zoveel innamepunten op evenementen en festivals, zodat consumenten hun statiegeldverpakkingen op veel meer plekken zonder lange rijen kunnen inleveren.

​Verminderen zwerfafval

Naast meer inleverpunten richt Verpact zich op het verminderen van zwerfafval en het verbeteren van de techniek. Er wordt minimaal € 5 miljoen uitgetrokken om opengebroken vuilnisbakken in grote steden aan te pakken en in andere gebieden komen donatieringen of maatwerkoplossingen bij prullenbakken. Innameapparaten zullen beschadigde of ingedeukte blikjes makkelijker accepteren en defecte apparaten moeten voortaan twee keer zo snel worden gerepareerd. Ook komt er een app waarmee mensen werkende inleverpunten kunnen vinden en storingen kunnen melden, en worden beloningsacties opgezet waarbij inleveraars prijzen kunnen winnen.​

Verpact is wettelijk verplicht om 90% van alle plastic flessen en blikjes in te zamelen, maar haalt dat doel nu nog niet, waardoor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eerder meerdere lasten onder dwangsom oplegde. De ILT reageert positief op het nieuwe pakket en past de meest recente last aan: naast een retourbonus of statiegeldverhoging mag Verpact nu ook voldoen door de voorgestelde beloningsacties uit te voeren. Staatssecretaris Aartsen benadrukt dat hij geen voorstander is van een verhoging van het statiegeldbedrag en is tevreden dat met deze aanpak wordt ingezet op belonen in plaats van extra betalen. “Dit plan gaat echt verschil maken: veel meer inzameling, veel minder rommel”.