Amsterdammers gaan zelf zwerfafval opruimen

Zwerfafval is voor Amsterdammers een doorn in het oog. Dat geldt ook voor bijplaatsingen en grof afval dat te vroeg op de stoep wordt gezet. Ondanks alle inzet van de gemeente, containeradoptanten, buurtinitiatieven en individuele bewoners, blijft het vaak dweilen met de kraan open. Vooral op drukke plekken.

Om schoon Amsterdam een impuls te geven wordt CleansDay georganiseerd. Dit is een initiatief van Victor Knaap die samen met 30.000 Amsterdammers de stad wil opruimen.

Ongeveer een maand geleden deelde Victor Knaap zijn ongenoegen in een bericht op LinkedIn, dat razendsnel werd opgepikt. Daarop stroomden er honderden reacties binnen van mede-Amsterdammers die ook ontevreden waren, en van lokale ondernemers die aanboden mee te denken over mogelijke oplossingen.

In een interview met Het Parool zegt Knaap dat het de bedoeling is om 3,5 procent van de Amsterdammers – zo’n 30.000 mensen – te mobiliseren voor de opruimactie, vanuit het idee dat je sociale verandering in gang kan zetten als je een klein percentage van de bevolking activeert. “Dat mensen als ze hond uitlaten vaker denken: he, ik pak even een paar stukken plastic op.”

“We willen de gemeente met deze actie de helpende hand toesteken, als een soort cadeautje van ondernemers die zich verantwoordelijk voelen voor het afvalprobleem. De gemeente heeft in haar plaats een oproep gedaan aan 20.000 ambtenaren om mee te doen aan de CleansDay.” CleansDay wordt georganiseerd op 19 september van 15.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 20 september 2025 is het World Cleanup Day.