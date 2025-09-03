Minder voedsel verspillen in de Verspillingsvrije Week

Nederlanders gooien gemiddeld zo’n 33 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Reden voor de stichting Samen Tegen Voedselverspilling om de Verspillingsvrije Week te organiseren. Een groot aantal organisaties heeft zich hierbij aangesloten, van supermarkten en verzekeraars tot gemeenten en provincies.

Van 8 tot en met 14 september is er extra aandacht voor voedselverspilling. Bijvoorbeeld door te wijzen op de twee soorten houdbaarheidsdatums, of door tips om minder voedsel te verspillen. Een voorbeeld van zo’n tip is om eerst je voorraad te checken en dan een boodschappenlijstje te maken. Of om brood in te vriezen en elke dag te ontdooien wat je nodig hebt. Organisaties die mee willen doen, kunnen campagnemateriaal gebruiken van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

De helft minder voedselverspilling in 2030

In de afgelopen jaren is de voedselverspilling in Nederland al gedaald van 2 miljard kilo in 2018 naar 1,6 miljard kilo op dit moment. De stichting streeft ernaar dat dit in 2030 de helft minder is. Het gaat bij deze cijfers om verspilling in de hele keten. Als alleen naar consumenten wordt gekeken, werd in 2022 gemiddeld 33,4 kilo per persoon per jaar aan vast voedsel weggegooid. De meeste verspilling vindt plaats bij verwerkingsbedrijven.

Gemeenten hebben voorbeeldfunctie

De week is gericht op consumenten, bedrijven, onderwijs en overheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verminderen van voedselverspilling. Bijvoorbeeld door het bouwstenenplan voor een verspillingsvrije gemeente te gebruiken. ‘Gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van voedselverspilling tegengaan. Elke gemeente staat dicht bij haar inwoners en is daardoor goed in staat huishoudens te bereiken en duurzaam gedrag te stimuleren.’

Gemeenten hebben direct met verspilling van voedsel te maken bij het verwerken ervan, maar het raakt ook andere beleidsterreinen. In Rotterdam werken de afdelingen economie, afvalpreventie en armoede samen. ‘In Rotterdam wordt veel voedsel verspild en hebben we tegelijk veel gezinnen in voedselarmoede. Dat schuurt. Via initiatief SharEaty verdelen we goed en gezond voedsel weer onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.’

Initiatieven in de Verspillingsvrije Week

Deelnemende gemeenten aan de Verspillingsvrije Week organiseren verschillende acties. In Groningen kunnen inwoners gratis keukenhulpjes ophalen tegen voedselverspilling: het Eetmaatje en de Eerst op-tape. Daarnaast worden er gratis snacks van gered voedsel uitgedeeld. Ook in gemeente Scherpenzeel kunnen mensen hapjes gemaakt van gered voedsel proeven en Eerst op-tape ophalen. Er staat ook een caravan met informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. En in Leeuwarden staat een speciale stand in de hal van het gemeentehuis. Inwoners kunnen hier tape en koelkaststickers halen, en krijgen recepten en tips.