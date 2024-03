Tijd voor voorjaarsschoonmaak in gemeenteland

Foto: Supporter van Schoon – Sandra Uittenbogaart

Afgelopen zaterdag was het zover: op de Landelijke Opschoondag trokken door verschillende gemeenten vrijwilligers de wijken en buurten in om gewapend met grijpstokken en zakken zwerfafval op te ruimen. Met succes.

Buurt- en bewonersnetwerken, buurtpreventieteams, grote en kleinere bedrijven, ondernemersverenigingen, scholen en scoutinggroepen, lokale politieke partijen en ambtenaren, natuurorganisaties, stichtingen en sportverenigingen: tijdens de Landelijke Opschoondag trokken ze gezamenlijk de openbare ruimte in om zwerfafval op te ruimen.

De landelijke dag, georganiseerd door Supporter van Schoon, ging van start in Almere, waar wethouder Jesse Luijendijk het startschot gaf.

Van scholen tot stichtingen

In de gemeente Eemsdelta gingen bijvoorbeeld 24 scholen, verenigingen en stichtingen aan de slag met het opruimen van zwerfafval om hun buurt of wijk schoner te maken. En ook een wethouder kwam in actie voor 2 verenigingen. De gemeente ondersteunde de dag door knijpers, afvalzakken en handschoenen beschikbaar te stellen.

Prikken voor egels

Zwerfafval heeft ook impact op dieren en insecten. In de gemeente Lansingerland werden er dan ook ‘Prikken voor egels’-acties gehouden om de omgeving zwerfafval-vrij te krijgen. Scholen gingen er de afgelopen week op uit om afval te prikken. De gemeente leende hiervoor kinder-prikkers met hesjes en handschoenen uit. De groepen die het meeste afval ophaalden, maakten kans op prijzen. Verschillende bedrijven organiseerden een lunchloop en prikten tijdens de lunchpauze met collega’s afval. En ook de ambtenaren uit Lansingerland deden zo’n lunchwandeling.

Ambtenaren op pad

Ook in de gemeente Deurne gingen er trouwens een groep ambtenaren op pad om in het centrum zwerfafval op te ruimen. Ze kwamen heel wat tegen…

Met vereende krachten

Ook in en rondom openbaar water is vaak het nodige vuil te vinden. In de gemeente Diemen hielpen de vissers van een hengelsportvereniging mee met opruimen en kregen de wethouder op bezoek. In de IJsselstein trokken honderden mensen de gemeenten in en bundelden verschillende partijen de krachten voor veel volle zakken afval. Als dank kregen de vrijwilligers een frietje en een foto.

En in de gemeente Uithoorn was er gebak voor de vrijwilligers:

Wijkhelden gezocht

Gemeente Den Bosch is trots en dankbaar voor alle vrijwillige inzet tijdens de opschoondag. De gemeente smeedt het ijzer als het warm is en werft nieuwe wijkhelden, van jong tot oud, die samen hun buurt willen schoonhouden.