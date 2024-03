Huishoudens bijna 1000 euro kwijt aan gemeentelijke lasten

Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap. ‘Een veel sterkere stijging van woonlasten dan in eerdere jaren,’ meldt COELO naar aanleiding van de nieuwe Atlas van de Lokale Lasten. Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 994 euro aan de gemeente. Dat is 58 euro meer dan in 2023.

Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, presenteerde. De Atlas laat de ontwikkeling zien van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen. Op de interactieve kaart gemeenten is per soort belasting precies te zien welke bedragen worden geheven en wat de verandering ten opzichte van vorig jaar is.

Stijging

In 2024 is een huishouden met een eigen woning gemiddeld 58 euro meer kwijt aan de gemeente dan vorig jaar. Die bevindingen van COELO komen redelijk overeen met het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Dat kwam uit op een stijging van gemiddeld 53 euro ten opzichte van 2023.

Uit de Atlas blijkt dat huurders gemiddeld 457 euro aan de gemeente betalen. Een huishouden in een huurhuis is gemiddeld 27 euro meer kwijt aan de gemeente dan vorig jaar.

Begrotingen

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro te ontvangen uit lokale heffingen. Dat is 8,5 procent meer dan voor 2023 werd begroot en tevens de grootste toename sinds 2007. Dat concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs na onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2024.

Toeristenbelasting

Uit de Atlas blijkt verder dat in 90 procent van de gemeenten toeristenbelasting wordt geheven. Voor een hotelovernachting betalen toeristen gemiddeld 3,73 euro, voor een nacht op een camping 1,93 euro. In Amsterdam zijn toeristen 17 euro per nacht kwijt voor een hotel en 6,60 euro voor een camping. Barendrecht en Renswoude zijn met 0,75 euro per nacht het goedkoopst voor een hotel. Deventer en Leiderdorp zijn met 0,54 euro heffen per nacht het minste bij een overnachting op een camping.