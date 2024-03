Ter Apel weer boven maximum, extra noodopvang in hotels

Foto: ANP VINCENT JANNINK

Het lukt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al 12 dagen op rij niet om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te krijgen. De overlooplocatie in Leeuwarden gaat maandag open en er komt steeds meer extra noodopvang in hotels.

Van 24 februari tot en met vrijdag 8 maart lukte het wel om het aantal asielzoekers in Ter Apel onder het maximum te houden. Maar sinds 10 maart is het steeds boven de 2000. In de nacht van woensdag op donderdag verbleven er 2182 mensen, meldt het COA. Het bedrag aan dwangsommen te betalen aan de gemeente Westerwolde is opgelopen tot 225.000 euro.

Overlooplocatie

Op 25 maart gaat de overlooplocatie voor asielzoekers in het WTC Expo in Leeuwarden open, een week later dan eerder werd gecommuniceerd. Hier kunnen maximaal 250 asielzoekers terecht. Dit kan ervoor zorgen dat het aantal in Ter Apel weer onder de 2000 komt. De hal in Leeuwarden is bestemd voor nieuwe asielzoekers die er maximaal 10 dagen kunnen blijven. Daarna gaan ze naar het aanmeldcentrum voor registratie.

Hotels

Ondertussen wordt er naarstig door het COA en gemeenten gezocht naar opvangplekken voor asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Ze worden onder meer in hotels en vakantieparken ondergebracht. In Haarlem worden bijvoorbeeld vanaf zaterdag 154 statushouders opgevangen in 77 kamers van het Van der Valk-hotel. Het is niet bekend hoe lang de noodopvang daar nodig is.

De gemeente Epe verleende woensdag een vergunning voor de noodopvang voor 276 asielzoekers in het Fletcher Hotel Epe-Zwolle. Het COA brengt donderdag al de eerste vluchtelingen onder in het hotel omdat de nood hoog is, aldus de gemeente. De noodopvang mag maximaal een halfjaar open blijven.

Toerisme

De gemeente Apeldoorn werkt mee aan de noodopvang van 220 asielzoekers in een Fletcher-hotel bij Hoenderloo, maar niet langer dan 1 jaar. Burgemeester Ton Heerts maakt zich zorgen over de vele kamers die het COA in Fletcher-hotels huurt voor asielzoekers. Het gaat op de Veluwe om meerdere hotels, terwijl het vakantieseizoen aanbreekt. Het toerisme zou gaan lijden onder de vele opvangplekken. Heerts wil dat de Gelderse commissaris van de Koning met het COA en Fletcher gaat praten over ‘het nieuwe businessmodel van de keten’.

Chalets

Oldenzaal huurt chalets op het terrein van een camping. Daar kunnen 112 Oekraïense vluchtelingen maximaal 3 jaar wonen vanaf 1 mei. De gemeente geeft daarmee gehoor aan het verzoek van demissionair staatssecretaris Van der Burg om extra opvangplekken voor Oekraïners te realiseren.