Update asielcrisis: maximum Ter Apel weer overschreden

De asielcrisis en zoektocht naar nieuwe opvangplekken in gemeenten is nog lang niet ten einde. Opnieuw verbleven de afgelopen twee dagen meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel. Wel zijn er meer bedden voor Oekraïense vluchtelingen in gemeenten beschikbaar en worden meer asielzoekers in Fletcher-hotels opgevangen.

Voor het eerst in 14 dagen is het maximum van 2000 asielzoekers in Ter Apel weer overschreden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de nacht van zaterdag op zondag bedroeg het aantal mensen 2021, de nacht ervoor waren het er 2002. De overschrijding betekent dat het COA weer 2 keer een dwangsom van 15.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde. Zondag was het de vierde keer dat het toegestane maximum is overtreden.

Signaal

Het drukmiddel dat de gemeente Westerwolde via de rechter afdwong, wordt bij het COA gezien als manier ‘om een signaal af te geven’ aan gemeenten in het land om met meer opvangplekken te komen. ‘Of de grens nu op 2000 of 2200 plekken ligt, maakt weinig uit,’ aldus een woordvoerster . ‘De bottomline is dat er niet genoeg opvangplekken zijn in het land.’

Om onder het maximale aantal te blijven, wordt onder meer uitgeweken naar een nachtopvang in 2e Exloërmond. Afgelopen nacht sliepen er 145 mensen, de nacht ervoor 174, aldus het COA. Dat ontkomt aan boetes, maar sleept nog altijd met mensen. ‘Het lukte alleen om onder het maximum te blijven door asielzoekers vaker door het land te verplaatsen’.

Moeizaam

Demissionair staatssecretaris Van der Burg zei donderdag in de Tweede Kamer dat het realiseren van opvangplekken moeizaam blijft. Hij liet weten dat 2 grote opvanglocaties binnen nu en 14 maart sluiten waardoor in totaal 1900 plekken wegvallen. ‘De opvang van asielzoekers en Oekraïners staat nog steeds onder grote druk,’ schrijft de VNG in een ledenbrief over de ontwikkelingen.

Meer bedden voor Oekraïners

Wel hebben gemeenten meer plek gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Er zijn momenteel 420 bedden direct beschikbaar voor degenen die nu aankomen in Nederland. Dat is de grootste marge sinds januari. Eind februari waren er nog ongeveer 170 bedden vrij. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in de laatste update over het asielbeleid.

De centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht is voorlopig dicht. Eerder was het aanmeldpunt bij de RAI in Amsterdam gesloten. De nieuwe cijfers doen de deur van de Jaarbeurs nog niet openen. Daarvoor wil de Veiligheidsregio Utrecht eerst een ‘realistisch perspectief op voldoende plekken in het land hebben’, aldus een woordvoerster. ‘Er is nauwelijks uitzicht op nieuwe plekken de komende maand. Er komen er wat bij, maar andere locaties sluiten weer.’

Langere termijn

De veiligheidsregio wil ook dat de plekken voor de langere termijn onderdak bieden. Dat betekent geen crisisnoodopvangplekken voor een week in bijvoorbeeld een gymzaal, maar locaties als scholen of kantoren waar mensen langer kunnen blijven, duidt de woordvoerster. In het land is aan gemeenten dan ook gevraagd zo efficiënt mogelijk met ruimte om te gaan. ‘Als ergens één of twee mensen bijpassen, horen wij dat heel graag.’

Opvang in Fletcher-hotels

Ongeveer 220 asielzoekers worden vanaf woensdag voor 6 maanden opgevangen in een hotel bij Hoenderloo. Na een halfjaar wordt de opvang mogelijk verlengd. De gemeente Apeldoorn, waar Hoenderloo onder valt, kondigde de opvang vrijdag aan. De asielzoekers die naar Hoenderloo gaan, worden nu nog opgevangen in Biddinghuizen, Breda en Nijmegen.

Het valt onder de Fletcher-keten. Ook in het Brabantse Reusel wordt een hotel van de keten gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Maximaal 40 mensen kunnen er sinds zaterdag terecht voor 2 weken. In het Gelderse Epe komen maximaal 276 asielzoekers in een Fletcher-hotel. De eerste mensen arriveren deze week en ze kunnen er minstens een halfjaar blijven.

In Steenwijkerland worden Oekraïners opgevangen in een hotel van de keten, waar onlangs brand uitbrak. Een zusterhotel in het Gelderse Wolfheze wordt gebruikt voor de opvang van nareizigers. Dit zijn familieleden van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij mogen zich bij hen aansluiten voor gezinshereniging. Tussen aankomst en hun afspraak met de Immigratie- en Naturalisatiedienst mogen ze in het hotel verblijven. Daar is plek voor maximaal 140 mensen.