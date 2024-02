Maximum van 2000 asielzoekers in Ter Apel niet gehaald

In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen vanaf vandaag niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven, maar dat is niet gelukt. Er wordt volop gezocht naar extra opvangplekken en er openen (nood)locaties. Maar volgens het COA zijn er sinds de laatste oproep van staatssecretaris Van der Burg nog geen nieuwe plekken bijgekomen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt bekend dat er om middernacht 2032 asielzoekers aanwezig waren in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De rechter bepaalde in januari dat er vanaf 22 februari nog maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven.

‘Het is dus, ondanks alle inspanningen, niet gelukt om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak. Het COA blijft op zoek naar oplossingen om Ter Apel te ontlasten en doet opnieuw een oproep aan gemeenten om locaties beschikbaar te stellen.’

Het COA moet een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen als het maximum aantal wordt overschreden. Het COA had voor het verstrijken van de deadline wel 240 asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Biddinghuizen overgebracht.

Kritisch

Westerwolde is kritisch op de manier waarop het COA heeft geprobeerd zich aan de afspraken met de gemeente te houden. Volgens een woordvoerder had er veel eerder actie ondernomen kunnen worden. De woordvoerder benadrukt wel dat de gemeente blij is dat het COA zich hiermee ‘voor het eerst in maanden’ aan de afspraken lijkt te gaan houden.

Geen nieuwe plekken

Volgens het COA zijn er nog geen nieuwe asielopvangplekken na de laatste oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg aan provincies en gemeenten. Ondertussen mag een voormalig hotel in Den Bosch voorlopig niet worden gebruikt als tijdelijk asielzoekerscentrum. Er zouden maximaal 250 asielzoekers 5 lang moeten worden opgevangen.

De vergunning die was verstrekt door de gemeente is geschorst door de rechtbank. Dit in afwachting van de inhoudelijke behandeling komende maandag, omdat iemand de vergunning aanvecht. De gemeente hoopt dat de eerste asielzoekers volgende week dinsdag naar de nieuwe opvang kunnen verhuizen.

Langer beschikbaar

In het kader van oplossingen stelt de gemeente Meierijstad opvanglocaties langer beschikbaar. In Made, gemeente Drimmelen, komt in mei een opvanglocatie voor 50 tot 75 asielzoekers. De toekomstige bewoners zitten nu tijdelijk in Dongen, ongeveer 10 kilometer verderop, nadat ze eerder al in het gemeentehuis in Made waren opgevangen.