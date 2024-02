Oproep voor 5500 opvangplekken asielzoekers binnen 5 weken

Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) riep vrijdag provincies en gemeenten op om binnen 3 tot 5 weken te zorgen voor 5500 opvangplekken voor asielzoekers. Het kan gaan om de realisatie van nieuwe opvangplekken of om het langer openhouden van bestaande, tijdelijke locaties.

Van der Burg richtte de oproep aan de commissarissen van de Koning, vanwege hun prominente rol bij de uitvoering van de spreidingswet. De 5500 plekken die snel nodig zijn, maken deel uit van de 96.000 opvangplekken die de 12 provincies samen moeten regelen. Omdat een deel nu al nodig is, vraagt Van der Burg om binnen 3 tot 5 weken nieuwe plekken te realiseren, of bestaande locaties langer open te houden.

Extra opvangplekken

Gemeenten zijn hard bezig met extra opvangplekken. Het Amsterdamse college wil de locatie op het schip in het Westelijk Havengebied opnieuw met een half jaar verlengen. Er verblijven nu zo’n 1500 vluchtelingen. De gemeente zoekt verder waar extra plekken kunnen komen en of tijdelijke opvanglocaties verlengd kunnen worden. Ook is Amsterdam bezig met meer permanente opvang. Zo start dit jaar in de Houthavens de bouw van een opvanglocatie voor 500 asielzoekers en moet bij Sloterdijk structureel plek komen voor maximaal 650 vluchtelingen.

Voormalig bibliotheek

In de voormalige bibliotheek in Terneuzen komt opvang voor 105 asielzoekers. De gemeente vangt daar sinds de zomer van 2022 asielzoekers op. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de opvanglocatie dit voorjaar tijdelijk overnemen, vermoedelijk voor een periode van twee jaar. Er is nu plek voor maximaal 75 mensen. Het COA wil aanpassingen aan het pand doen om er maximaal 105 asielzoekers onderdak te bieden. Een meerderheid van de gemeenteraad ging hiermee onlangs akkoord.

In Voorschoten beraadt de gemeente zich over de eventuele verlenging crisisopvang in het Van der Valk-hotel. Een groep van 35 vrouwen en kinderen verblijft daar al langer dan was afgesproken.

Kleinschalige opvang

In Bunnik ging de gemeenteraad donderdag akkoord met een kleinschalige opvanglocatie voor 90 mensen. De gemeente in de provincie Utrecht ving nog geen asielzoekers op, wel Oekraïense vluchtelingen en statushouders. De opvang start waarschijnlijk begin 2025 en blijft daar voor een periode van maximaal 15 jaar.

Hoge instroom

Vorige week kwamen ongeveer 900 asielzoekers naar Nederland. Dat is de hoogste instroom in die week in de afgelopen 7 jaren. Voor de 19e week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week een jaar eerder. In de eerste 6 weken van het jaar waren er ongeveer 5.700 asielaanvragen. Vorig jaar waren er na zes weken zo’n 4200 aanvragen binnen en het jaar ervoor zo’n 3800.