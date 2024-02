Geen onderzoek naar burgemeester om aanpassen woning

Op de foto stadhuis Zaltbommel

De gemeenteraad van Zaltbommel stelt geen integriteitsonderzoek in naar het handelen van de burgemeester. Pieter van Maaren lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels hield bij het vervangen van de ramen van zijn monumentale woning. Ook was er ophef over de kosten van de beveiligingsmaatregelen bij zijn huis.

De raad nam woensdagavond het besluit om geen onderzoek in te stellen in een besloten vergadering. Van Maaren had geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van kozijnen met dubbelglas in zijn huis. Voor rijksmonumenten gelden wat dat betreft strenge regels. De burgemeester mocht binnenshuis wel ramen achter de bestaande kozijnen plaatsen, maar liet ze helemaal vervangen.

Integriteitskwestie

De monumentencommissie van Zaltbommel sprak in regionale media van een integriteitskwestie. Volgens het Brabants Dagblad heeft de voorzitter van de plaatselijke commissie daar ook melding van gedaan bij de provincie Gelderland. In een brief aan de raad schreef Van Maaren dat hij ‘ook voor dit 20e-eeuwse onderdeel van het rijksmonument vooraf advies en toestemming had moeten vragen’. Hij beloofde alsnog de vereiste vergunning aan te vragen.

In de besloten vergadering sprak de gemeenteraad met Van Maaren af dat hij de raadsleden actief blijft informeren over de vergunningsprocedure die nu in gang is gezet. Ook zegde de burgemeester toe dat hij ‘er alles aan zal doen’ om een positief advies te krijgen van de monumentencommissie en de Omgevingsdienst Rivierenland.

Beveiligingsmaatregelen

De aanleiding voor het vervangen van de ramen was een advies van het CCV over benodigde veiligheidsmaatregelen aan de burgemeesterswoning. Het college besloot daar een bedrag van 40.000 euro beschikbaar voor te stellen, wat goedgekeurd werd door de raad. Dat was in 2020.

Hierna is in 2021 in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers een maximaal bedrag opgenomen van 2400 euro. Dit was aanleiding om de uitgevoerde maatregelen nog eens te bezien, schrijft het college.

Rechtmatig

Op 1 januari dit jaar is de nieuwe Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders ingegaan. Daarmee is het maximumbedrag losgelaten en de vergoeding van kosten wordt gebaseerd op het onafhankelijke advies. ‘Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop in 2020 door het college is gehandeld.’ Volgens het college zijn de kosten daarmee rechtmatig en is het dossier ‘definitief afgewikkeld’.