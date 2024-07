Ik maak me zorgen. Alle ogen zijn gericht op de schreeuwende patiënt verderop. Hoofdschuddend vraagt men zich af hoe ermee om te gaan. Koude kompressen, of kalmeren? Negeren, of vermanend toespreken? Voorzichtig, en wees berekend op een scheldpartij.

Hulpverleners weten: de hardste schreeuwers maken het doorgaans het best. De slachtoffers die je niet hoort, op hen moet je letten. De gemiddelde omstander weet dit niet. Die verwacht dat het brullen stopt, verlangt dat er wordt ingegrepen, en merkt de zwijgende stervenden niet op.

De zieke kwijnt weg

Ik zit hier in een kamertje en houd de hand vast van een zieke die onder mijn ogen wegkwijnt. Soms kijkt een verpleger even om het hoekje en vraagt of ik iets nodig heb. Hulpeloos haal ik mijn schouders op en drink mijn inmiddels lauwe koffie, om te voorkomen dat ik in slaap val.

De patiënt ligt niet aan de beademing, wordt niet gevoed en heeft geen zichtbaar letsel. Alles lijkt te functioneren, maar toch. Ik sta op en bekijk de patiëntkaart, die aan het voeteneinde hangt.

Ik lees de naam van de patiënt: Lokale Democratie.

En daaronder:

Symptomen

Dociel

Serviel

Verminderd zelfredzaam

Bijkomende indicaties

Afname leeslust, luistervaardigheid, hovaardigheid

Risico’s

Afbreuk controlerende taak

Verlies legitimiteit

Vertrouwensverlies

Democratie aan haar eind?

Ik kijk op, omdat een arts het kamertje binnenloopt. Ze werpt een blik op de stervende en schudt haar hoofd. ‘Behandelen heeft geen zin meer,’ zegt ze, ‘deze democratie is aan haar eind.’

‘Ja, maar…’ wil ik nog protesteren. Immers, wat moeten we zonder lokale democratie?

Maar de arts is alweer vertrokken, bijna rennend richting de landelijke lijdende verderop, die opnieuw al haar aandacht eist.

Hanneke Koene is gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.