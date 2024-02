Burgemeesters vinden boerenacties te ver gaan

Het dumpen en in brand steken van afval op snelwegen is onverantwoord en gaat voorbij de grens van demonstreren, zeggen burgemeesters Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden en Sander Schelberg van Hengelo. Ook burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn uit zijn afschuw.

Boeren voerden afgelopen dagen op vijftien plekken in het land actie. Zo werden hooibalen en afval in brand gestoken, wat leidde tot afgesloten rijstroken. De politie moest onder meer in Staphorst, Steenwijk en Apeldoorn brandweerlieden beschermen die werden belaagd door de actievoerders.

Eerste verdachten opgepakt

Inmiddels heeft de politie de eerste verdachten aangehouden die mogelijk waren betrokken bij de boerenacties van maandagavond en dinsdagochtend. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt de vernielingen en blokkades op de weg op X ‘onacceptabel’. Deze hebben volgens het OM ‘niets met vreedzaam demonstreren te maken’. Het zou gaan om een 39-jarige man uit Klarenbeek en een 35-jarige man uit Eerbeek, die worden verdacht van het dumpen van afval en brandstichting. Zij werden tijdens het protest aangehouden op de A50 en zitten momenteel vast. ‘Het in brand steken van hooibalen en mogelijk asbest op snelwegen is een ernstig strafbaar feit’, aldus Rinus Otte, collegevoorzitter van het OM.

‘Totaal onverantwoord’

Ook verschillende burgemeesters die er mee te maken kregen, spreken zich uit over de boerenacties. Fröhlich van gemeente Vijfheerenland omschreef de boerenactie op de A15 op X als ‘totaal onverantwoord’. Op deze snelweg ontstond een ongeluk, vermoedelijk door rook van een brand door een boerenactie. Volgens Fröhlich is het recht van demonstreren ‘ongelofelijk sterk verankerd’. Maar de grens ligt volgens hem bij het opwerpen van blokkades, het in brand steken van dingen of het oproepen tot geweld. ‘Dan ga je voorbij de grens van demonstreren in Nederland,’ zegt hij. ‘Dat gaat helemaal nergens over.’

‘Niets met demonstreren te maken’

Burgemeester Schelberg van Hengelo waarschuwt de mensen die onder meer hooibalen in brand staken. Ook volgens Schelberg heeft het niets met demonstreren te maken als je ‘als dief in de nacht brand sticht en daarmee milieudelicten en misdrijven pleegt’. Dinsdagochtend werden bij op- en afritten van de A1 bij Hengelo en Oldenzaal afval en asbest gedumpt en werd hooi in brand gestoken.

‘Draagvlak verspeeld’

Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn, noemt het brandstichten ‘afschuwelijk’. Vooral omdat het om asbesthoudend materiaal gaat en plaatsvond in de nabijheid van een woonomgeving. Bij Beekbergen waren hulpdiensten urenlang bezig om de resten van in brand gestoken asbest op te ruimen. Heerts: ‘Uit de vele verontwaardigde reacties blijkt heel duidelijk dat je hiermee alle begrip en draagvlak verspeelt. Dit zijn gewoon strafbare feiten. En voor plegers van strafbare feiten geldt dat ze vervolgd moeten worden.’

In gesprek blijven

Volgens Schelberg van Hengelo heeft het OM voldoende aanleiding om tot vervolging over te gaan. Daarom hoeft de burgemeester niet zelf aangifte te doen. ‘Als dat toch nodig is, doe ik dat vandaag nog,’ zegt hij. Burgemeester Fröhlich zegt dat zijn gemeente weinig maatregelen kan nemen tegen de acties, ‘want je weet niet wat er gebeurt en waar precies’. ‘Wat mij betreft moeten we altijd in gesprek blijven,’ voegt hij toe. De gemeente Vijfheerenlanden staat ‘in goed overleg’ met de aanwezige boerenorganisaties uit de regio, zegt Fröhlich. ‘Ik begrijp dat boeren van zich willen laten horen, maar doe het op een fatsoenlijke manier.’