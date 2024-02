Goed voorbeeld – Innovatiehuis toont opties toekomstig bouwen

Voldoende, betaalbare en duurzame woningen: het is de uitdaging van nu. In Enschede opende recent het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen, een woonhuis waarin verschillende voorbeelden op het gebied van duurzaam (ver)bouwen worden getoond.

Het innovatiehuis in gemeente Enschede is bedoeld voor het bij elkaar brengen van de bouwbranche en het delen van kennis tussen alle relevante organisaties. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de provincie Overijssel en woningcorporatie Domijn. ‘Innovatie en samenwerking is essentieel,’ zegt Harm de Vries, projectmanager bij de gemeente Enschede.

Inspirerende voorbeelden

In het huis kunnen bezoekers allerlei voorbeelden zien van innovatieve, duurzame bouwoplossingen, voor zowel renovatie als nieuwbouw. Ook kunnen ze kennismaken met verschillende materialen die bijdragen aan duurzaam bouwen. Op de agenda staan verder activiteiten, zoals bijvoorbeeld open dagen voor professionals die werken aan de renovatie- en bouwopgave van de toekomst.

Kartrekkers voor verduurzaming

De noodzaak voor de samenwerking schuilt in de woningbouwopgave, vervolgt De Vries. ’Het is een grote uitdaging om voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen te zorgen. We willen de grote nieuwbouwopgave graag zo toekomstbestendig mogelijk uitvoeren. Alleen dan bereiken we onze duurzame doelen en hoeven we niet op korte termijn een nieuwe renovatieopgave te realiseren.’

Gemeente, provincie en woningcorporatie dagen daarom iedereen uit om een stapje meer te doen. De Vries: ‘De voorbeelden inspireren zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De druk op de woningmarkt is daarbij niet de enige uitdaging die Overijssel heeft op het gebied van wonen. Ook het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande woningen vraagt aandacht.’ De gemeente, provincie en corporaties zijn volgens hem belangrijke kartrekkers in deze verduurzaming. ‘Samenwerken doen we niet alleen onderling, maar ook met de brede bouwsector en kennisinstituten. Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een plek waar dit alles samenkomt. Het is een ideale, interactieve plek om professionals samen te brengen en kennis te delen over de mogelijkheden van toekomstbestendig bouwen.’



Showcase

Wat komt een bezoeker zoal tegen in het huis? De woning zelf is, in het kader van het internationale verduurzamingsproject INDU-ZERO, in 2021 voorzien van een bijzonder duurzame schil en meerdere innovatieve oplossingen. Het diende drie jaar als showcase voor verduurzaming. Begin deze maand is gestart met een 30-tal voorbeelden van toekomstbestendig (ver)bouwen. Zo vind je er bijvoorbeeld biobased isolatie van vlas en hennep, toepassingen voor natuur inclusief bouwen, innovatief vacuümglas en voorbeelden van duurzame bouwmaterialen. Het huis is flexibel ingericht, zodat ook toekomstige projecten kunnen worden toegevoegd.’

Op de agenda

Het innovatiehuis wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten en activiteiten. ‘Vanaf volgende maand worden er verschillende rondleidingen en bijeenkomsten georganiseerd door de samenwerkende partners. Professionals kunnen zich daarnaast inschrijven voor de open dagen die gepland staan in april. Ook voor andere bijeenkomsten staan we open.’

Innovatie op gang brengen

Wat het huis tot nu toe opleverde laat zich niet makkelijk in euro’s uitdrukken. ‘Het doel is om partners samen te brengen en innovatie te stimuleren. Het huis is in de huidige vorm bovendien pas sinds 7 februari geopend. Het is dus lastig te zeggen wat het tot nu toe heeft opgeleverd’, aldus projectmanager De Vries. In de afgelopen 3 jaar, toen het huis diende als showcase woning, zijn er zo’n 1500 mensen rondgeleid in de woning. De technieken die zijn gebruikt bij het nieuwbouwproject Bundle zijn er bijvoorbeeld gekomen door het project. Maar er zijn ook productinnovaties gerealiseerd door bedrijven die elkaar via het INDU-ZERO project hebben gevonden.’

Samenwerken voor verduurzaming

Zouden andere gemeenten dit ook moeten doen? ‘Dat is natuurlijk aan de gemeenten zelf,’ stelt De Vries. ‘Maar wij vinden het heel belangrijk om de samenwerking aan te gaan op het gebied van verduurzaming. De opgaven waar we in het land voor staan zijn groot en lokale overheden en corporaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Doordat dit initiatief gezamenlijk is opgepakt met de provincie kan deze woning ook breed ingezet worden door alle gemeenten in Overijssel. Maar ook buiten onze provinciegrens zijn professionals welkom. Deze opgave kent geen grenzen.’