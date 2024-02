Diverse opvanglocaties langer open, Ter Apel blijft onder maximum

Foto: ANP SANDER KONING

Diverse locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers blijven langer open vanwege het gebrek aan opvangplekken. Ook worden nieuwe opvanglocaties in gebruik genomen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven in de nacht van dinsdag op woensdag 1962 asielzoekers. Het is de vijfde nacht op rij dat het aantal onder de 2000 blijft.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat het aantal asielzoekers opnieuw onder het maximum van 2000 blijft. De organisatie hoeft daarom geen dwangsom te betalen. Sinds afgelopen zaterdag zat het aantal elke dag tussen de 1900 en 2000. Donderdag en vrijdag lag het aantal boven de 2000, waardoor het COA in totaal nu twee keer de dwangsom van 15.000 euro moet betalen.

Verlengd

Ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne mogen langer in Heeswijk-Dinther blijven. De tijdelijke opvang die liep tot 1 april is verlengd tot 1 oktober. Dat meldt de gemeente Bernheze, waar Heeswijk-Dinther onder valt. Het is de bedoeling dat de opvang in oktober stopt. Wel is er een uitzondering voor Oekraïners die een woning in Bernheze krijgen. Zij mogen in dat geval tot het eind van het jaar in de opvang blijven wachten op hun nieuwe woonplek.

Ook Ommen houdt de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne langer open. Sinds maart 2022 zitten ongeveer tweehonderd mensen in een zorgboerderij in het dorp Lemele. Ze mogen daar in elk geval tot 1 maart 2025 blijven. Vorig jaar werd de opvang al verlengd tot 1 maart van dit jaar. ‘Net als een jaar geleden is er helaas geen perspectief dat de oorlog in Oekraïne op korte termijn stopt,’ aldus de gemeente.

Amsterdam verlengt de opvang op het schip in het Westelijk Havengebied opnieuw met een half jaar. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders dinsdag. Op de MS Galaxy verblijven zo’n 1500 vluchtelingen. De huidige periode loopt af in april en wordt nu verlengd tot 20 oktober.

Hotel Den Bosch

Vandaag verhuisden de eerste asielzoekers naar een voormalig hotel in Den Bosch, waar 250 opvangplekken zijn voor maximaal 5 jaar. De locatie zou eigenlijk vorige week open gaan, maar de vergunning werd geschorst in afwachting van het kort geding dat omwonenden aanspanden. De rechter bepaalde maandag dat de opvang in gebruik mag worden genomen.

Nieuwe locatie

In Maasbree komt vanaf 4 maart een nieuwe opvanglocatie voor ruim 300 asielzoekers voor een periode van 2 jaar. De vluchtelingen worden tijdelijk gehuisvest op een plek met bijna 80 mobiele woningen. ‘De locatie is al ingericht met woonunits en voorzieningen én is op korte termijn beschikbaar,’ meldt de gemeente Peel en Maas. ‘Ook voldoet deze aan de belangrijkste randvoorwaarden om veilige opvang te kunnen bieden’.

De plek is oorspronkelijk opgezet voor arbeidsmigranten. Degenen die er nog wonen, krijgen andere huisvesting in de regio. ‘We willen een bijdrage leveren aan de grote huisvestingsopgave van asielzoekers,’ aldus wethouder Erik Nijssen. ‘Door onze verantwoordelijkheid te nemen dragen we bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Bovendien voldoen we hiermee aan onze taakstelling vanuit de spreidingswet voor 2024 en 2025.’