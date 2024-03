Nieuwe tool voor bevorderen gezondheid in wijk of buurt

Wie zich bezighoudt met preventie en het bevorderen van de gezondheid in een gemeente kan zijn voordeel doen met een nieuwe kennisbundel van ZonMW. Het hulpmiddel bevat veel toepasbare en concrete instrumenten en lessen uit onderzoek voor een gezonde wijk of buurt.

De inzichten in de kennisbundel ‘Gezond leven in gemeente en regio’ zijn bedoeld om samen met bewoners en partners aan de slag te gaan met een gezonde wijk. En ook om te komen tot een degelijke, planmatige, integrale en domeinoverstijgende (gebieds)aanpak van gezondheidsverschillen of gezonde leefomgeving. Daarnaast is het een handig hulpmiddel voor implementatie van de thema’s en ketenaanpakken voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijhorende Specifieke Uitkering (SPUK-regeling).

Kennis uit onderzoek

De kennis uit de bundel is opgedaan door gemeenten en GGD’en, samen met inwoners en kennisinstellingen. Gedurende 4 jaar deden 35 projecten onderzoek met subsidie uit het ZonMw-Preventieprogramma. Dat leverde veel verschillende publicaties, handreikingen, werkwijzers, stappenplannen, aanbevelingen, lessen en randvoorwaarden op. De meest bruikbare kennis uit deze projecten is geselecteerd en kreeg een plek in de bundel.

Praktische instrumenten

De kennisbundel staat boordevol praktische instrumenten, geleerde lessen, stappenplannen en goede voorbeelden. Het richt zich op 3 verschillende onderdelen met inzichten, inspiratie en handige tips.

Het eerste blok heeft als speerpunt de aanpak van gezondheidsthema’s. De fysieke en sociale leefomgeving en sociaaleconomische status zijn van invloed voor de kans op een goede gezondheid van wijk- of buurtbewoners. Dit blok bespreekt de kansen.

Het tweede onderdeel richt zich op het samen aan de slag gaan met bewoners, partners, de regio en initiatieven in de wijk of buurt. In dit deel staan inzichten om samen te werken centraal.

Het derde deel gaat over plannen, leren en evalueren en biedt tips voor modellen, werkmethoden en hulpmiddelen. Planmatig werken met degelijke monitoring en evaluatie helpt volgens ZonMW bij een effectieve wijk- of gebiedsaanpak. En ook bij de invulling van GALA en een domeinoverstijgende, integrale samenwerking.