Tijd voor lente: van voorjaarsschoonmaak tot visdeurbel

Het is bijna lente! Dat betekent dat er in gemeenteland in dat kader plannen uit de kast worden gehaald en acties samen met bewoners worden opgestart. Van een grote voorjaarsschoonmaak en een gesubsidieerd wormenhotel, gratis compost en bloemenzaadjes, tot een visdeurbel.

De vogeltjes hoor je weer fluiten, de eerste zonnestralen komen de tuin in en het licht lengt. Het voorjaar staat voor de deur. Voor veel gemeenten het teken om een aantal typische voorjaarsactiviteiten nieuw leven in te blazen. Ter lering en vermaak selecteerde Gemeente.nu een aantal van deze initatieven.

Landelijke compostdag

Op zaterdag 23 maart delen verschillende gemeenten gratis compost uit, dan is het namelijk Landelijke compostdag. Daarmee worden inwoners bedankt voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden aan te leveren. Ook kunnen zij zo kennismaken met compost als bodemverbeteraar. De gemeente Opmeer doet bijvoorbeeld mee, net als Lansingerland.

Landelijke opschoondag

Diezelfde dag is het Landelijke opschoondag. Dan wordt er in heel Nederland opgeruimd in de openbare ruimte door buren, bedrijven, scholen, verenigingen én gemeenten. De gemeenten Veldhoven, Krimpenerwaard en Zaltbommel doen bijvoorbeeld mee en geven inwoners spullen te leen. Denk aan knijpers, hesjes, handschoenen en afvalzakken. Ook Almere wordt een stuk schoner. Die dag zijn er verschillende activiteiten zoals een Clean up on Tour, waarbij inwoners onder begeleiding van een instructeur wateren schoonmaken door op een SUP-board zwerfafval te verzamelen. Ook zijn er zogeheten streetbeatworkshops waarbij materialen ingezet worden die je ook op straat vindt, zoals vaten, tonnen en stokken.

Lentekriebels in Groningen

In de gemeente Groningen zijn er het hele jaar door acties om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. In het voorjaar is het tijd voor de jaarlijkse opruimactie Lentekriebels. ’Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes,’ aldus de gemeente. Dit jaar van 6 t/m 27 april.

Jong geleerd

In Apeldoorn zijn tot en met 15 maart de Weken van Apeldoorn Schoon. Het thema is afvalpreventie en -vermindering. In totaal gaan 420 kinderen van 10 basisscholen uit de gemeente meedoen aan een opruimactie. Na afloop wordt het verzamelde afval per school gewogen, zodat de leerlingen het resultaat van hun inzet zien. Aansluitend wordt ook hier meegedaan aan Landelijke Opschoondag.

Visdeurbel

Utrecht luidt de lente opnieuw in met de zogeheten Visdeurbel. Inwoners kunnen bij de livestream op de bel drukken om de deuren van de Weerdsluis open te doen en zo vissen te helpen om zich voort te planten. ‘De visdeurbel wordt elk jaar massaal omarmd door Utrechters en mensen ver daarbuiten,’ aldus wethouder Linda Voortman. Vorig jaar was er ook veel internationale aandacht. Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is.’

Wormenhotel

In Amsterdam staat er met hulp van de gemeente een wormenhotel. Naast het hotel liggen moestuintjes. De wormen leven op het groente- en fruitafval dat bewoners erin doen en zo ontstaat weer mest voor de moestuintjes. En daarbij functioneert het hotel als plek waar bewoners uit verschillende culturen elkaar ontmoeten.

Nestkastjes uitdelen

In de gemeente Nunspeet werden recent gratis nestkastjes uitgedeeld in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Om de biodiversiteit te bevorderen deelt de gemeente ook jonge struikjes en boompjes uit, zoals berken, beuken, eiken, lijsterbessen. Het doel van de actie is om inwoners te stimuleren (mezen)nestkastjes op te hangen en meer groen aan te brengen in hun tuin of op hun erf.

Geveltuintjes aanleggen

Het voorjaar is ook het ideale moment voor het aanleggen van geveltuintjes. In Winterswijk wordt de basis van het tuintje gratis aangelegd door de gemeente. Inwoners hoeven zelf alleen nog te zorgen voor de beplanting en het onderhoud van het tuintje.

Tegeltaxi

In verschillende gemeenten rijdt een tegeltaxi, zoals in de gemeente Papendrecht. De taxi haalt overgebleven tegels op en vervoert ze naar het afvalbrengstation. Niet iedereen heeft tenslotte de middelen of mogelijkheid om dat zelf te doen, zo is de gedachte. Inwoners die niet goed weten waar te beginnen, kunnen zich gratis laten adviseren door de tuincoach.

Gratis bloemenmengsel

Wie in de gemeente Nederweert een braakliggend stukje tuin of akker heeft, kan hiervoor gratis bloemenmengsel aanvragen. ‘Zo toveren we het saaie stukje grond om naar een paradijs voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten.’ De gemeente Nederweert zet hiermee in op deze biodiversiteit.