Deel Kamer wil sneller besluit over afstand tot geitenhouderijen

Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen en dringt bij het kabinet aan op sneller handelen.

De ministers van Volksgezondheid en Landbouw, Bruijn en Wiersma, hebben de Tweede Kamer vrijdag laten weten dat zij op dit moment nog geen afstandsnorm willen invoeren. Zij willen eerst van de Gezondheidsraad weten hoe groot het risico op longontsteking is voor mensen die op een afstand tussen 500 en 1.000 meter van een geitenhouderij wonen.

Strenge afstandsnorm en ruimte voor woningbouw

De Partij voor de Dieren vindt dat omwonenden al jaren onvoldoende worden beschermd. Ook SP en GroenLinks‑PvdA kiezen een stevige lijn: zij willen nu al een afstandsnorm van 1 kilometer voor alle nieuwe bebouwing, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad, omdat binnen die afstand het gezondheidsrisico groter is. Als woningbouwplannen daardoor in de knel komen, vinden deze partijen dat moet worden onderzocht of geitenhouderijen kunnen worden verplaatst of beëindigd om ruimte te maken voor woningen.

Volgens de Gezondheidsraad lopen omwonenden van geitenhouderijen een beduidend hoger risico op longontstekingen dan mensen die niet dichtbij een geitenhouderij wonen. Omwonenden moeten volgens de Gezondheidsraad beschermd worden met maatregelen die de uitstoot uit geitenstallen verminderen en met afstandsnormen voor nieuwe geitenhouderijen of woningen.

D66 onderschrijft net als de linkse partijen het belang van het advies van de Gezondheidsraad, maar wil eerst meer duidelijkheid over de afwegingen van het kabinet. VVD en CDA benadrukken dat het kabinet de ruimte moet krijgen om “zorgvuldig” tot een besluit te komen. Volgens VVD‑Kamerlid Den Hollander is het nu “aan het kabinet voordat de Kamer er een schepje bovenop doet”, waarmee zij de uiteindelijke keuze feitelijk bij een nieuw kabinet leggen.

Twijfels bij oorzaak en impact op sector

SGP en BBB vragen zich af of op basis van de huidige onderzoeksresultaten al vergaande maatregelen kunnen worden genomen. Zij wijzen erop dat nog niet precies bekend is waardoor het verband tussen geitenhouderijen en longontstekingen ontstaat en vrezen voor de gevolgen voor de geitensector. Ook JA21 is kritisch op het nemen van stevige maatregelen op basis van het huidige onderzoek en benadrukt liever te kijken naar wat de sector zelf kan doen aan verbeteringen.

Kabinet wil eerst extra onderzoek

De ministers van Volksgezondheid en Landbouw zeggen de mogelijke gezondheidseffecten serieus te nemen en hebben extra onderzoek laten uitvoeren. Op de suggestie van GroenLinks‑PvdA‑Kamerlid Bromet dat dit vooral zou dienen om een interne ruzie tussen beide ministeries vooruit te schuiven, reageerde minister Bruijn (VWS) ontkennend. Hij stelt dat aanvullend onderzoek nodig is om een “zorgvuldige en proportionele” beslissing te kunnen nemen.

Ook een tussentijdse landelijke norm van 500 meter – de minimale afstand waarnaar nu wordt gekeken – wil Bruijn nog niet invoeren: het kabinet wil “in één keer een duidelijk besluit nemen”. De eerste resultaten van het extra onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. Na een kabinetsbesluit duurt het naar verwachting nog zeker anderhalf jaar voordat nieuwe regels in werking treden. Tot die tijd roept het kabinet provincies en gemeenten op om geen nieuwe geitenhouderijen toe te staan en bestaande bedrijven niet te laten uitbreiden.

