Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Steeds minder investeringsruimte voor gemeenten

door

Proefprojecten bouwtoezicht Wkb

Sinds de kredietcrisis van 2009 zijn de gemeentelijke investeringen teruggelopen en daarna niet meer hersteld. Terwijl de maatschappelijke opgaven juist om extra investeringen vragen, worden er opnieuw bezuinigingen op het gemeentefonds voorzien.

De investeringsruimte van gemeenten komt daarmee nog verder onder druk te staan zo wordt beschreven in een artikel op economenplatform ESB. De investeringen in wegen, riolering bij nieuwbouw, wijkvoorzieningen, infrastructuur en onderwijshuisvesting – liggen circa 40 procent lager dan in 2008, een daling van ongeveer 4,5 miljard euro. Oorzaken zijn de ingestorte vastgoedmarkt na 2009 (minder nieuwbouw, dus minder gemeentelijke investeringen in bouwrijpe grond en infrastructuur) en lagere rijksbijdragen, onder meer door het schrappen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en bezuinigingen op het gemeentefonds, gecombineerd met gedecentraliseerde taken met kortingen in het sociaal domein.​

Renovatie-achterstand

Bij dalende inkomsten en nadruk op een sluitende exploitatie werden investeringen uitgesteld of geschrapt, om extra afschrijvings- en rentelasten te vermijden terwijl bestaande lasten aflopen. Dit leidt tot een groeiende renovatie‑ en vervangingsachterstand in infrastructuur, achterstanden in onderwijshuisvesting en een te lage woningbouwproductie, met een geschat tekort van bijna 396.000 woningen.

Tegelijk staan in de Miljoenennota 2026 nieuwe bezuinigingen op het gemeentefonds gepland. In totaal gaat het om 2,7 miljard euro aan lagere rijksbijdragen.

In 2024 investeerden gemeenten gemiddeld 408 euro per inwoner, maar voor 2025–2030 zakt de gemiddelde investeringsruimte naar circa 239 euro per inwoner; de mediaan ligt op 226 euro. Slechts 53 van de 342 gemeenten komen boven het niveau van 2024 uit. Als een “normaal” niveau wordt gedefinieerd als 563 euro per inwoner (het niveau vóór 2009, op basis van een investeringsachterstand van 38 procent), halen slechts twintig gemeenten dit.​

Zonder aanvullende rijksmiddelen kan het merendeel van de gemeenten de noodzakelijke investeringsopgaven niet waarmaken is de conclusie.

Tagged With: Filed Under: Infrastructuur, Ruimte & Milieu

Reader Interactions

GERELATEERD

Vijf stappen om infrastructuur op orde te houden

Bruggen, viaducten, kademuren en tunnels die decennia geleden zijn gebouwd, naderen massaal het einde van hun geplande levensduur. Tegelijk is het gebruik intenser dan ooit: zwaarder verkeer, meer logistieke stromen en extra druk door klimaatverandering.

Bereikbaarheid nieuwe woonwijken

Kabinet versnelt woningbouw met miljarden voor infrastructuur

Het demissionaire kabinet trekt 2,5 miljard euro uit voor de aanleg van wegen, fietspaden, tunnels en tramlijnen. Ook komt er 877 miljoen euro voor noodzakelijke gebiedsgerichte maatregelen voor woningbouwprojecten. Het moet de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in het hele land vergroten en de bouw van woningen versnellen. De miljardeninjectie was al vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *