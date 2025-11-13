Kabinet versnelt woningbouw met miljarden voor infrastructuur

Het demissionaire kabinet trekt 2,5 miljard euro uit voor de aanleg van wegen, fietspaden, tunnels en tramlijnen. Ook komt er 877 miljoen euro voor noodzakelijke gebiedsgerichte maatregelen voor woningbouwprojecten. Het moet de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in het hele land vergroten en de bouw van woningen versnellen.

De miljardeninjectie was al vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Schoof. Afgelopen tijd mochten gemeentesn hiervoor allerlei plannen indienen en daaruit is nu een keuze gemaakt. Daarmee komt de bouw van in totaal 273.000 nieuwe woningen in heel Nederland een grote stap dichterbij, aldus de demissionaire ministers Tieman (IenW), Keijzer (VRO) en staatssecretaris Aartsen (IenW) bij de bekendmaking. Niet alle goede plannen konden worden gehonoreerd. Deze plannen worden meegegeven aan de formatie van een nieuw kabinet.

Spreiding van investeringen

Nederland staat voor een historisch grote woningbouwopgave en moet 100.000 woningen per jaar bijbouwen om het woningtekort op te lossen. Om de bouw van nieuwe woningen te faciliteren, is een goede bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe en bestaande woongebieden essentieel. Dat is de reden dat het demissionaire kabinet nu 2,5 miljard euro beschikbaar heeft gesteld voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, zowel in steden als dorpen. Het kiest voor spreiding van investeringen over het hele land, inclusief Caribisch Nederland. Gebieden waar de druk het hoogst is krijgen daarbij extra aandacht. Zo zijn bijvoorbeeld zo goed als alle aanvragen vanuit Amsterdam toegewezen.

240 miljoen euro naar de hoofdstad

Amsterdam krijgt 240 miljoen euro uit de investeringspot. Daarvan gaat meer dan 100 miljoen euro naar het verbeteren van het openbaar vervoer in Amsterdam-Noord en 62 miljoen euro naar extra fiets- en wandelroutes in Nieuw-West. Verder komt er meer dan 20 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van de openbare ruimte rondom de metro- en treinstations en het verbeteren van wateropvang in buurten in Zuidoost. Betrokken wethouders Van Weyenberg (Woningbouw) en Van der Horst (Verkeer) van Amsterdam tonen zich zeer verheugd over de toegekende gelden en vinden het ‘fantastisch’ dat het Rijk samen met de gemeente wil investeren in meer bereikbaarheid voor de huidige en toekomstige bewoners en de verbinding met de regio. De gemeente verwacht hiermee 21.700 woningen te kunnen bouwen.

Bouw snel van start

Van het totale bedrag wordt 1,3 miljard euro ingezet voor het programma Woningbouw op Korte termijn (WoKT). Dit zijn woningbouwprojecten waarvoor de schop in ieder geval vóór 2030 de grond in gaat. Deze geplande woningen kunnen met het beschikbare geld goed worden ontsloten. Met de aanleg van wegen, fietspaden en tramlijnen kan de bouw dan ook snel van start kan gaan. Een voorbeeld is de regionale doorfietsroute Veluwewaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. In totaal zal dit ongeveer 145.000 nieuwe woningen opleveren voor 2034.

Verder krijgen 17 al bestaande grootschalige woningbouwgebieden een extra impuls van € 1,2 miljard. Met dit bedrag draagt het Rijk bij aan 44 infrastructurele maatregelen die deze gebieden bereikbaar en toegankelijk houden. Dat zal de woon- en levenskwaliteit in bestaande en nieuwe buurten van die gemeenten flink verbeteren, zo is de verwachting.

Extra geld voor gebiedsgerichte maatregelen

Naast de 2,5 miljard euro voor de aanleg van wegen, fietspaden, tunnels en tramlijnen, trekt het kabinet nog eens 877 miljoen euro uit. Dat loopt via het zogenoemde Gebiedsbudget en is bedoeld voor noodzakelijke gebiedsgerichte maatregelen voor woningbouwprojecten. Hiermee kunnen maatregelen worden getroffen, zoals oplossingen voor netcongestie en bodemsanering. Die zijn noodzakelijk om woningbouw te realiseren binnen de 17 bestaande en de 4 nieuwe grootschalige woningbouwgebieden Alkmaar, Apeldoorn, Enschede/Hengelo en Helmond uit de laatste Nota Ruimte. Verder wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte met het plaatsten van groen en het verplaatsen van bedrijvigheid.

De middelen uit het Gebiedsbudget en de middelen voor infrastructuur dragen bij aan de bouw van nog eens ongeveer 128.000 woningen tot 2035, wat het totaal op 273.000 brengt. ‘Een mooie woning is één, maar als deze niet goed aangesloten is op onze infrastructuur dan kom je letterlijk nergens’, zegt minister van IenW, Tieman. ‘Met dit grote pakket aan maatregelen zorgen we nu voor een extra steuntje in de rug voor de woningbouw.’

Nadere afspraken

Afgelopen maart zijn door het kabinet de criteria en afweegkaders vastgesteld voor de beoordeling van de voorstellen van gemeenten. Net als bij alle Rijksbijdragen aan woningbouwprojecten is het echter nog wel noodzakelijk om nadere afspraken over kaders en randvoorwaarden te maken met gemeenten. Die worden nog deze maand vastgelegd bij de Bestuurlijke overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.