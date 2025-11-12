Moerdijk dreigt te verdwijnen voor uitbreiding industrie

Het dorp Moerdijk moet mogelijk verdwijnen om ruimte te maken voor uitbreiding van het industriegebied. Het besluit leidt tot onzekerheid, vragen en emoties bij de lokale gemeenschap.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan aangekondigd om Moerdijk op te heffen. Het dorp is onderdeel van de gelijknamige gemeente Moerdijk, waar onder andere ook Zevenbergen, Fijnaart en Klundert in gelegen zijn. De kwestie rondom het voortbestaan van Moerdijk speelt al langer. De gemeente vindt dat het tijd is om de onzekerheid bij inwoners te beëindigen en de knoop door te hakken.

Het voorstel dat er nu ligt, betekent dat inwoners mogelijk hun huizen moeten verlaten, zodat het haven- en industriegebied Powerport verder kan groeien. Met deze stap wil de gemeente bijdragen aan de economische ontwikkeling, maar zij erkent dat dit een groot en emotioneel offer vergt van de ruim 1.100 inwoners.

Onvermijdelijk

De gemeente noemt de ruimte die er moet komen voor Powerport een nationale opgave en bovendien onvermijdelijk. ‘Nederland moet ruimte vinden voor de energietransitie, de verduurzaming van de industrie en de versterking van haar strategische autonomie.’

Het alternatief om uit te breiden in zuidoostelijke richting, is volgens de gemeente onhoudbaar gebleken. ‘De balans tussen industrie, natuur en samenleving zou structureel en voor meerdere kernen onder druk komen te staan.’

Compensatie

De aankondiging heeft veel losgemaakt onder inwoners. Die reageren bezorgd en hebben vragen over compensatie, waar ze zouden moeten wonen en wat de plannen concreet voor hen betekenen. De gemeente geeft aan dat er goede regelingen komen, en dat er eerst gegeven moet worden, voordat er wordt genomen. ‘Aan mensen moet op individueel niveau perspectief worden geboden, inclusief financiële compensatie.’

Het is nog niet duidelijk of de sluiting van het dorp werkelijk doorgaat. Het plan van het college gaat eerst naar de gemeenteraad. Op 1 december hakken Rijk en provincie de knoop door.