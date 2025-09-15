Hoe betrek je inwoners bij de plaatsing van elektriciteitshuisjes?

In Gooise Meren komen er de komende jaren zo’n 250 elektriciteitshuisjes bij. Nodig om warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen van stroom te voorzien. Maar de plek van zo’n huisje heeft impact op de omgeving. De gemeente betrekt inwoners daarom actief bij dit proces.

Om ook in de toekomst iedereen van stroom te kunnen voorzien, werkt Liander aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Gooise Meren. In de komende jaren zullen er ongeveer 250 nieuwe elektriciteitshuisjes worden geplaatst, een ingrijpend en technisch complex proces. De snelle toename van het gebruik van elektriciteit, onder andere door warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen, maakt deze uitbreiding noodzakelijk. Liander vervult als netbeheerder de technische kant van het project, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en het coördineren en informeren van de inwoners over geplande locaties voor de huisjes.

Onvrede

Eerder liep het proces niet vlekkeloos: in 2024 werd aan de Van Limburg Stirumlaan in Naarden een elektriciteitshuisje geplaatst zonder bewoners vooraf te informeren, wat tot onvrede leidde. Na overleg met buurtbewoners, de gemeente en Liander is het huisje toen verplaatst naar een geschiktere plek, waarna de betrokkenen tevreden waren met de uitkomst.

Op basis van deze ervaring heeft de gemeente de werkwijze aangepast. Tegenwoordig wordt door Liander een zoekgebied aangewezen waarin een huisje moet komen. Bewoners binnen dat gebied ontvangen een brief en krijgen nu vier weken de tijd om te reageren op de voorgestelde plek, die de gemeente samen met Liander kiest op basis van technische eisen en voorwaarden. Alle reacties worden meegenomen voordat de definitieve locatie wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

Zo min mogelijk hinder

De gemeente streeft ernaar de huisjes op locaties te plaatsen die zo min mogelijk hinder veroorzaken voor bewoners. Daarbij wordt overleg gevoerd met diverse gemeentelijke afdelingen, zoals Verkeer, Groen en Erfgoed, om de voorzieningen in het straatbeeld te laten passen en waar mogelijk in het groen te plaatsen. Deze nieuwe aanpak heeft al tot betere oplossingen geleid: op verschillende plekken hebben bewoners verbeteringen voorgesteld die zijn overgenomen. Waar communicatie eerder leidde tot onvrede, voelen bewoners zich door deze transparantere aanpak nu meer betrokken en gehoord bij de energietransitie. De gemeente erkent echter dat het niet altijd lukt om iedereen tevreden te stellen, maar benadrukt het belang van tijdige en eerlijke informatie en het betrekken van inwoners aan het begin in plaats van achteraf.

