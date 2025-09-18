Gemeenten willen landelijke aanpak voor bestrijdingsmiddelen

Steeds meer gemeenten lopen vast bij het reguleren van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt door het ontbreken van duidelijke landelijke regels. Zowel inwoners als boeren ervaren onzekerheid.

Gemeenten roepen daarom Den Haag op om met landelijke wet- en regelgeving te komen. Dit blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). Uit rondvraag onder gemeenten in Noord-Holland, Limburg en Drenthe – waar veel lelieteelt plaatsvindt – blijkt dat nergens officieel een spuitvrije zone van vijftig meter is ingesteld, hoewel veertien gemeenten deze op basis van jurisprudentie soms wel hanteren bij nieuwe bouwprojecten. Dit gebeurt dan als maatwerk, bij een specifieke afweging per locatie. Gemeenten beschikken nauwelijks over expliciet beleid voor sierteelt; slechts enkele gemeenten doen hiernaar onderzoek. Opsterland en Haaksbergen zijn de enige plaatsen met een totaalverbod op sierteelt.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs bepaald dat een lelieteler uit Maasbree tot en met 2028 geen lelies mag telen met behulp van gewasbeschermingsmiddelen vlak naast een woonwijk. Het hof stelt dat de teler een bijzondere zorgplicht heeft richting de omwonenden, wat betekent dat hij deze middelen niet mag gebruiken in hun directe omgeving.

Eenduidige, landelijke regels

Door het ontbreken van landelijk beleid doen gemeenten een dringende oproep aan de Rijksoverheid om eenduidige, landelijke regels op te stellen. Gemeenten geven aan dat de problematiek het lokale niveau overstijgt en pleiten voor een landelijke autoriteit die locatiespecifiek onderzoek kan doen. Sommige gemeenten onderzoeken intussen of ze in de toekomst zelf regels kunnen stellen. Burgemeesters benadrukken dat het niet wenselijk is dat iedere gemeente zelf beleid moet ontwikkelen: een centrale aanpak biedt duidelijkheid aan inwoners, boeren én gemeenten zelf.

Pointer, zondag 21 september om 22:10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.