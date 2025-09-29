Ontwerp-Nota Ruimte naar Tweede Kamer

In de Ontwerp-Nota Ruimte staan de keuzes en richting voor de fysieke leefomgeving tot 2050, met doorwerking richting 2100.

Nederland staat voor grote en urgente vraagstukken op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, energie, defensie, economie, landbouw en natuur. Omdat deze opgaven allemaal aanspraak maken op de schaarse ruimte, is samenhang tussen beleidsthema’s essentieel. Minister Keijzer heeft de Ontwerp-Nota Ruimte aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin presenteert het kabinet een integrale, nationale koers om ruimte eerlijk te verdelen tussen alle domeinen.

Vier samenhangende thema’s vormen de basis: Wonen, Werken en Bereikbaarheid, Economie en Energie, Landbouw en Natuur, en Water en Bodem. In elke regio wordt gewerkt met specifieke ontwikkelstrategieën: versterken, initiëren, stimuleren, transformeren en accommoderen. Zo kan maatwerk worden geleverd op regionaal niveau en krijgt iedere regio een eigen perspectief binnen de nationale visie.

Woningnood

Om de woningnood aan te pakken komen er vier nationale en 127 regionale grootschalige woningbouwlocaties bij, met aanvullende ruimte voor kleinere uitbreidingen (‘straatje erbij’, ‘wijkje erbij’). Nieuwe woningbouw is daarbij altijd gekoppeld aan bereikbaarheid en de nabijheid van werkgelegenheid en voorzieningen. Ook worden investeringen gedaan in een toekomstbestendige energie- en verkeersinfrastructuur en wordt bescherming van vitale bedrijfsterreinen als nationaal belang benoemd.

Het kabinet kiest voor zorgvuldig ruimtegebruik: er wordt actief gestuurd op behoud van landbouwgrond, versterking van regionale economieën, uitbreiding van energie-infrastructuur en natuurherstel. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn centrale pijlers voor alle ruimtelijke keuzes van de toekomst.

De Ontwerp-Nota Ruimte wordt ter inzage gelegd voor inspraak. Daarna volgt de definitieve nota, die onder de Omgevingswet als bindende nationale omgevingsvisie voor het Rijk zal gelden.

Reacties

VNO-NCW en MKB-Nederland zien na een eerste lezing waardevolle stappen richting een circulaire, duurzame en innovatieve economie. Bijvoorbeeld waar het gaat om de bescherming én strategische uitbreiding van de ruimte voor economie. Positief is ook dat het kabinet inzet op het versterken van de economie en leefomgeving in alle regio’s.

De Unie van Waterschappen pleit voor een stevige verankering van het water- en bodemsysteem als leidraad voor de toekomstige inrichting van Nederland. Dat is noodzakelijk om ons land ook op de lange termijn leefbaar, veilig en veerkrachtig te houden.

“In de ontwerp Nota Ruimte wordt geen recht gedaan aan het strategische belang van onze voedselvoorziening. Sterker nog: landbouwgrond dreigt een sluitpost te worden waar andere ruimteclaims op terug kunnen vallen” meldt LTO-Nederland. “De ontwerp Nota Ruimte bevat grote ambities voor economische ontwikkeling, woningbouw en energie-infrastructuur, maar voor de land- en tuinbouw roept het vooral veel onzekerheid en vragen op”.