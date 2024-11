COA in hoger beroep tegen hoge dwangsom Ter Apel

Foto: ANP MARCEL J. DE JONG

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hoge dwangsom van 50.000 euro lost volgens het orgaan het probleem van een overvol aanmeldcentrum niet op. De gemeente Westerwolde is teleurgesteld over het hoger beroep.

Het COA zegt woensdag dat de rechter eisen oplegt ‘waaraan het niet kan voldoen’. Dat is in de zaak ook benoemd, maar volgens de organisatie heeft de rechter daarop ‘onvoldoende acht geslagen’. Het COA verzet zich niet tegen het oordeel dat het zich aan de afspraak van een maximum van 2000 asielzoekers op het terrein moet houden.

Dwangsom

De dwangsom van 50.000 euro die de rechter koppelde aan een overschrijding van het aantal lost volgens het COA het probleem van een overvol Ter Apel niet op. ‘Het drijft het COA op onnodige en te voorkomen kosten voor de asielopvang, geld dat nodig is om voor iedereen die asiel aanvraagt opvang en begeleiding te bieden.’

Teleurstellend

De gemeente Westerwolde vindt het hoger beroep teleurstellend. Met het oordeel van de rechter dat asielzoekers vanuit Ter Apel moesten worden verdeeld over het land, hoopte de gemeente dat er een eind kwam aan dat ‘alle verantwoordelijkheid op één plek werd gelegd: in Ter Apel,’ reageert de woordvoerder. ‘Nu ontstaat daar onzekerheid over.’

Met de uitspraak had de gemeente ‘erkenning’ dat de afspraken die het COA in Ter Apel maakte, gelijk stonden aan afspraken met andere gemeenten in het land. Zo zouden opvanglocaties elders die voor zo’n 100 procent vol zitten meer belast kunnen worden, en Ter Apel minder omdat daar doorgaans een bezetting van 120 tot 140 procent is.

Maximum aantal

De rechter oordeelde ook dat het maximumaantal geldt voor elk moment van de dag. Tot nu toe telde het COA het aantal beslapen bedden. Overdag zijn er stromen van mensen die naar het terrein komen en er weggaan. Ondertussen constant het precieze aantal mensen tellen, acht het orgaan niet haalbaar.

De rechter stelde dat op het terrein in Ter Apel dagelijks een bezetting van 120 tot 140 procent is. Om de last te verdelen zouden andere keuzes gemaakt kunnen worden. Zo kunnen meer asielzoekers naar locaties in het land toe waar de bezetting rond de 100 procent ligt. Maar het COA stelt dat dit ‘geen oplossing’ is, omdat het dan afspraken met gemeenten daar moet schenden.

De laatste weken verblijven er in de nacht minder dan 2000 asielzoekers op het terrein. Volgens de laatste COA-cijfers sliepen er in de nacht naar dinsdag bijna 1800 mensen. Maar als er in de toekomst weer meer mensen in Ter Apel zijn, is er volgens het orgaan een risico dat mensen geen opvang krijgen wanneer het zich aan de huidige uitspraak houdt.

Structurele oplossingen

Om de opvangproblemen te ondervangen moet samen met het Rijk en andere overheden nagedacht worden over ‘structurele oplossingen’ en ‘stabiele financiering’. Zodat mensen die in Nederland mogen blijven de opvang kunnen verlaten. Deze statushouders krijgen nu moeilijk een huis, waardoor ze momenteel 12.000 plekken in azc’s bezet houden, herhaalt het COA nog maar eens.