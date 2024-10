COA: Hogere dwangsom zal niets veranderen aan situatie Ter Apel

Foto: ANP JILMER POSTMA

Westerwolde vindt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te weinig doet om te zorgen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel niet overvol raakt. De gemeente eiste gisteren in een kort geding een dwangsom van 75.000 euro per keer dat er meer dan de afgesproken 2000 mensen op het terrein zijn. Maar volgens het COA zal dat niets veranderen. ‘We zitten in volle sprint, er zit geen rek meer in.’

Met een nieuw kort geding wilde Westerwolde maandag nogmaals via de rechter afdwingen dat het COA zich aan de afspraak houdt. Begin dit jaar besloot de rechter tot een boete van 15.000 euro per overtreding met een maximum van 1,5 miljoen. De gemeente zette hoger in en wilde een boete van 75.000 euro per keer en het liefst geen maximumbedrag. De uitspraak is op 30 oktober.

Sprint

Volgens Westerwolde ‘loopt het COA hard, maar we menen dat er af en toe een sprint bijgetrokken kan worden,’ aldus de gemeenteadvocaat tijdens het kort geding in Groningen maandag. Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker zegt al alles te doen om zich aan de afspraak te houden niet meer dan 2000 asielzoekers op het terrein te hebben. Een veel hogere dwangsom opleggen zal volgens het COA niets veranderen aan de werkwijze van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de asielopvang.

Schoenmaker wijst de rechter onder meer op de 40 extra opvanglocaties die er de laatste jaren bijgekomen zijn en een ‘verdrievoudiging’ van het personeelsaantal. Door de vastgelopen huizenmarkt houdt een hoog aantal statushouders plekken in de asielopvang bezet. Ook de onduidelijkheid vanuit het kabinet over het behoud van de spreidingswet werkt niet mee aan bereidheid van gemeenten om opvang te organiseren.

Andere keuzes

De gemeente Westerwolde meent dat het COA andere keuzes kan maken over de bezetting in Ter Apel. Die is al ‘een jaar lang 120 tot 140 procent, terwijl andere locaties in het land op zo’n 100 procent zitten,’ zei burgemeester Jaap Velema. Ook zijn er ‘bovenmatig’ veel kansarme asielzoekers op het terrein, ‘dat doet wat met het veiligheidsgevoel van omwonenden en is zichtbaar in de incidenten’, haalde de burgemeester aan.

Asielminister Faber

De aanklacht van de gemeente richt zich ook op de samenwerking tussen het COA-bestuur en het ministerie van Asiel en Migratie om meer opvangplekken te vinden. Na afloop van het kort geding zei Velema dat hij hoopte asielminister Faber als opdrachtgever van het COA ‘ook in beweging te krijgen en niet alleen aandacht te hebben voor het beperken van de asielinstroom, maar evengoed voor de crisissituatie in de opvang’.

Minder dan 2000

De afgelopen 2 nachten voor het kort geding sliepen er minder dan 2000 asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het COA. Een woordvoerder laat weten dat er in het weekend gewoonlijk minder mensen bijkomen dan op andere dagen. Ook moesten er meer mensen dan gepland doorgeplaatst worden naar noodopvanglocaties elders, omdat een aantal woonunits in Ter Apel ‘door technische mankementen’ niet konden worden gebruikt.