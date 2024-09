Opnieuw honderden plekken erbij om asielzoekers op te vangen

Foto: het hotel in Voorburg

Gemeenten hebben opnieuw enkele honderden opvangplekken voor asielzoekers gevonden. Zo komt er in Simpelveld een ‘wachtkamer’ voor maximaal 300 mensen. In Voorburg komen ongeveer 200 asielzoekers in een hotel tegenover het station. Ook Capelle aan den IJssel wil in een hotel tot 295 mensen opvangen.

De tijdelijke locaties moeten de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel helpen verminderen.

Simpelveld

Simpelveld bouwt een zogenoemde Tijdelijke Gemeentelijke Opvang. Dat is een ‘wachtkamer’, waar mensen kunnen verblijven voor wie nog geen plek is in een asielzoekerscentrum. Het complex gaat op 14 oktober open en is maximaal 2 jaar beschikbaar. Volgens de gemeente komen er geen mensen uit veilige landen. Simpelveld moet op grond van de spreidingswet 55 asielzoekers opvangen, onder wie 5 minderjarigen zonder begeleider.

Voorburg

Ongeveer 200 asielzoekers krijgen plek in een hotel tegenover station Voorburg. De opvang moet eind dit jaar openen voor minstens 2 jaar en mogelijk nog een jaar langer. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet vanuit de spreidingswet 448 asielzoekers opvangen, onder wie 38 kinderen die zonder volwassen begeleider naar Nederland zijn gekomen. De gemeente vangt al 80 asielkinderen op in een leegstaand kantoorpand in Leidschendam.

Capelle aan den IJssel

Het college in Capelle aan den IJssel heeft een hotel aangewezen als de meest geschikte locatie om tot 295 asielzoekers op te vangen. Ongeveer 100 van hen verblijven nu iets verderop in de straat. De Zuid-Hollandse gemeente moet 344 asielzoekers, onder wie 29 alleenreizende minderjarigen, opvang bieden.