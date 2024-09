Gemeenten willen door met bed-bad-broodregeling

Per 1 januari 2025 stopt het kabinet met de financiering van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), ook wel bekend als de bed-bad-broodregeling. De 5 gemeenten die de regeling aan vluchtelingen zonder verblijfsvergunning aanbieden, bekijken hoe ze verder kunnen zonder de Rijksbijdrage.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen bieden de bed-bad-broodregeling aan. Zij kregen volgens cijfers van vorig jaar van het ministerie jaarlijks zo’n 24 miljoen euro in totaal voor de regeling. De gemeenten zelf dragen ongeveer 6 miljoen euro bij. Afgelopen juli vroegen ze gezamenlijk aan Faber om niet te stoppen met de financiering. Maar de minister meldde woensdag op X in te zetten op ‘terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang’.

Zelf financieren

Vorig jaar dreigde toenmalig staatssecretaris Van der Burg (Asiel) de bijdrage al te stoppen als de regeling niet altijd gericht zou zijn op terugkeer van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens de 5 gemeenten zijn de afgelopen jaren met de regeling meer dan 2700 mensen geholpen. Van hen zouden er 2100 weer zijn uitgestroomd. De gemeente Amsterdam heeft al aangekondigd de bed-bad-broodregeling volgend jaar zelf te gaan financieren.

Grote gevolgen

Volgens de gemeente Utrecht heeft het stopzetten van de LVV ‘grote gevolgen’ voor de ongedocumenteerden en voor de veiligheid van de inwoners van de stad. Een woordvoerder benoemt de beelden van grote groepen uitgeprocedeerde asielzoekers in ‘de tunnel’ onder winkelcentrum Hoog Catharijne. ‘Dat willen we niet meer, daarom neemt Utrecht ook zelf de verantwoordelijkheid om de opvang van ongedocumenteerden voort te zetten.’

Oplossingen

Een woordvoerder van de gemeente Groningen meldt dat de mogelijkheden voor eventuele oplossingen bekeken worden. Zij zegt ook dat de gemeente hier achter de schermen al een tijdje mee bezig is, omdat het kabinetsbesluit al in het hoofdlijnenakkoord stond. Het was alleen nog niet bekend wanneer de Rijksbijdrage zou stoppen. Groningen verwacht aan het begin van de herfst meer te kunnen zeggen over de toekomst van de bed-bad-broodregeling in haar gemeente.

Eindhoven meldt opvang te blijven bieden aan de ongedocumenteerde vreemdelingen. Hoe de LVV vanaf 2025 gefinancierd gaat worden ‘wordt de komende periode onderzocht en verder uitgewerkt’ door de gemeente. Ook Rotterdam biedt de regeling aan, maar was nog niet bereikbaar voor een reactie.