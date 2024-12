In 2026 tekort verwacht van 19.000 asielopvangplekken

Foto: ANP SEM VAN DER WAL

Het ministerie van Asiel en Migratie verwacht een tekort van 19.000 bedden voor asielzoekers per 1 januari 2026. Zelfs als gemeenten alle 96.000 opvangplekken realiseren die de spreidingswet hen opdraagt. Ondertussen hebben gemeenten ook te maken met tegenstanders van hun plannen voor asielopvang. Zo werd gisterenavond in Montferland vuurwerk naar raadsleden gegooid.

Minister Faber berichtte in een brief aan de Tweede Kamer over het verwachte tekort. De helft van de COA-bewoners zal tegen die tijd statushouder zijn, die in afwachting van een huis een plek in de asielketen bezet houdt. Het ministerie baseert deze verwachtingen op cijfers uit november over de prognose van in-, door- en uitstroom in de asielketen.

Hogere instroom

De toename van het aantal mensen in de opvang komt volgens het ministerie door een hogere asielinstroom dan in 2024, de lange wachttijd voordat de asielaanvraag is behandeld en de problemen bij het vinden van huizen voor statushouders. Daarnaast draagt een hoger verwacht aantal nareizigers, die een versneld asieltraject volgen, ook bij aan de verwachting dat de helft van de COA-bewoners per 2026 statushouder is. Eind dit jaar zal dit nog 37 procent zijn.

Kwetsbare groep

Van de 115.000 plekken zijn er begin 2026 zo’n 7.100 nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Voor het komende jaar is dit ingeschat op 5.500. De provincies verwachten op basis van de spreidingswet twee derde van die plekken te vinden per juli 2025. Faber uitte al eerder haar zorgen over het huidige tekort aan opvangplekken voor die kwetsbare groep.

Stagnatie

In de prognose van Faber zijn de gevolgen van de asielplannen van het kabinet niet meegenomen. In de ogen van gemeenten ‘leidt het voorgenomen kabinetsbeleid tot een (verdere) stagnatie in de asielketen. Met alle negatieve gevolgen voor de bestuurlijke en maatschappelijke rust, stabiliteit en solidariteit tussen gemeenten’.

Dat meldt de VNG naar aanleiding van de algemene ledenvergadering (ALV). Daarbij hoort ook dat de randvoorwaarden op orde zijn. Zo vroegen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg met een motie aandacht voor het verruimen van de mogelijkheden om statushouders tijdelijk te huisvesten. De motie werd door de ALV aangenomen met 75,25 procent van de stemmen.

Vuurwerk

Ondertussen hebben gemeenten ook te maken met tegenstand bij het zoeken van nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers. Bij een raadsvergadering van de gemeente Montferland is maandagavond vuurwerk in de richting van raadsleden gegooid, zegt burgemeester Harry de Vries. Dat gebeurde voorafgaand aan een vergadering waarin werd gesproken over de opvang van ongeveer 250 asielzoekers in de gemeente.

Volgens burgemeester De Vries moest de gemeente al extra agenten inzetten omdat gedreigd werd om de orde tijdens de vergadering te verstoren door tegenstanders van de plannen. Er zijn volgens hem een politieauto en een auto van handhaving zwaar beschadigd geraakt. ‘Ik ben geschokt over wat er vanavond buiten is gebeurd,’ zei de burgemeester in de raad. De Vries noemde het gedrag ‘onverantwoordelijk’, ‘verwerpelijk’ en ‘crimineel’.