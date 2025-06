Tweede Kamer wil asielbeleid niet controversieel verklaren

De Tweede Kamer wil het asielbeleid niet controversieel verklaren. Een motie met die strekking van Joost Eerdmans van JA21 kreeg ruime steun. Alle oorspronkelijke coalitiepartijen stemden voor, net als D66, SGP, ChristenUnie, CDA en FVD.

Woensdag 29 oktober zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Totdat er een nieuw kabinet aantreedt, behandelen de bewindslieden in principe alleen de lopende zaken. Uitzonderingen zijn mogelijk. De Tweede Kamer bepaalt wat er wel behandeld wordt en wat niet. Onderwerpen die de Kamer niet wil behandelen, verklaart zij controversieel.

Er liggen twee wetsvoorstellen te wachten op behandeling die zijn ingediend door voormalig PVV-minister Marjolein Faber, die vorige week opstapte nadat haar partij zich had teruggetrokken uit de coalitie. Een ruime Kamermeerderheid wil die dus behandelen. Dat wil overigens niet zeggen dat al die partijen ook voor de wetsvoorstellen gaan stemmen.

Minister Van Weel heeft in een brief laten weten dat asielaanvragen van Syriërs niet meer automatisch meer worden goedgekeurd. Volgens Van Weel is met het Assad-regime de belangrijkste reden voor bescherming weggevallen.

Verdeling opengevallen kabinetsposten

Inmiddels is het bekend wat de verdeling wordt van de opengevallen PVV-kabinetsposten. De portefeuille Asiel en Migratie wordt verdeeld tussen de drie partijen. De VVD krijgt Economische Zaken, NSC krijgt het ministerie van Volksgezondheid en BBB mag de minister van Infrastructuur en Waterstaat leveren.

Verdeling Asiel en Migratie

VVD

Asielprocedure + vreemdelingen (IND)

Asielnoodmaatregelenwet

Vreemdelingendetentie

Grenstoezicht

Strafbaarstelling niet meewerken terugkeer

NSC

Migratie

Terugkeer en Vertrek

Internationale afspraken herkomstlanden -EU migratie

BBB