Nog steeds te weinig slaapplekken in aanmeldcentrum Ter Apel

Foto: ANP JILMER POSTMA

De gemeente Westerwolde verwacht dat er ook komende nacht niet genoeg plek is voor iedereen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema vindt dat asielminister Faber ‘wegloopt voor haar verantwoordelijkheid’. De gemeente legde het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gisteren ook een boete op voor het gebruik van portacabins als slaapplek.

Volgens een woordvoerster van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is er contact met verschillende andere gemeenten om mensen te kunnen huisvesten. ‘Dat betekent dat de gemeente de werkzaamheden van het COA blijkbaar moet overnemen om de mensen een veilig onderkomen te geven,’ zegt ze. Vandaag gaat Westerwolde in overleg met verschillende burgemeesters voor het geval er opnieuw asielzoekers verplaatst moeten worden. ‘We weten dat verschillende gemeenten ons zeer goed gezind zijn en ons zeer goed willen helpen en achter ons staan.’

Sporthal in Stadskanaal

Vanwege het hoge aantal asielzoekers in Ter Apel besloot het COA om maandagavond alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moesten daardoor buiten het terrein wachten. Hierop besloot de gemeente Westerwolde om contact te zoeken met andere gemeenten en het Rode Kruis. In de nacht van maandag op dinsdag werden 44 asielzoekers overgebracht naar een sporthal in Stadskanaal, anders hadden ze buiten moeten slapen.

Burgemeester Klaas Sloots van reageert dat zijn gemeente wederom het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp moet schieten. ‘Als buurgemeente zien we dit met lede ogen aan. Al eerder plaatsten we grote tenten om voor de nacht een kleine bijdrage te leveren aan het probleem. En ook nu vind ik dat we moeten helpen. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen.’

Weinig doorstroom

Een woordvoerster van het COA zegt nog niet te kunnen inschatten hoe de situatie dinsdagavond zal zijn. ‘Dat is ook afhankelijk van hoeveel mensen er vandaag binnenkomen,’ zegt ze. Wel blijkt volgens haar uit de planning dat er dinsdag weinig mensen doorstromen vanuit Ter Apel naar andere locaties. ‘Dus we moeten kijken hoe we dat gaan doen met alle mensen die erbij komen.’ De woordvoerster zegt dat het COA continu gesprekken voert met gemeenten in het hele land over de opvang van asielzoekers.

Portacabins

Gisteren legde het college van Westerwolde het COA een last onder dwangsom op voor het gebruik van zogenoemde portacabins bij het aanmeldcentrum als slaapruimten voor asielzoekers. Omdat er nergens anders plek was, werden afgelopen weekend die tijdelijke verblijfsruimten ingezet om mensen in te laten overnachten. Burgemeester Jaap Velema is niet te spreken over de gang van zaken van afgelopen weekend en spreekt van ‘een schoffering van het lokaal gezag’.

Hoge dwangsom

Volgens de gemeente is het gebruik van de units als slaapruimte ‘om meerdere redenen strijdig met de aan de vergunning verbonden voorwaarden’. ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid als gemeente om te voorkomen dat de al eerder geconstateerde overtredingen zich herhalen,’ zegt Velema. ‘Mede gelet op de gebleken ongevoeligheid van het CAO voor dwangsommen, stellen wij daarop een hoge dwangsom.’ De hoogte van het bedrag wordt niet gemeld.

Bewust niet

Volgens Westerwolde is er vrijdag intensief overleg geweest met het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. ‘De minister is verantwoordelijk voor mensen die voor asiel naar Nederland komen. Ze heeft tijd genoeg gehad en voldoende mogelijkheid om mensen op een fatsoenlijke manier onder te brengen. Dit doet ze bewust niet,’ stelt de burgemeester.