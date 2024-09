Werk-privébalans noopt raadsleden eerder te stoppen

Een flink aantal raadsleden stopt vroegtijdig vanwege een verstoorde werk-privébalans. Een lagere werkdruk zou helpen de ambtstermijn wel af te maken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Aan bovengenoemd onderzoek werkten 221 griffiers mee. In Nederland werken in de 342 gemeenten in totaal 8.462 raadsleden. Daarvan zijn er 665 raadsleden vroegtijdig gestopt. Bij 89 procent van de gemeenten gebeurde dat in de afgelopen ambtstermijn.

Lastig te combineren

Een groot deel stopt met het raadslidmaatschap omdat de combinatie met ander werk of in combinatie met de privésituatie niet langer is vol te houden. Het combineren van het raadslidmaatschap met het privéleven is bij 26 procent van alle stoppers de voornaamste reden. Bij 21 procent gaat het om de combinatie van raadslidmaatschap en ander werk. Samen dus goed voor 47 procent (312) van alle gestopte raadsleden.

Stoppen om wethouder te worden

Van de gestopte raadsleden deed ook 32 procent dit vanwege een benoeming tot wethouder. Bij 13 procent van de stoppers is een verhuizing naar een andere gemeente de reden. En 8 procent van de raadsleden is gestopt vanwege ziekte. Daarnaast zijn er nog enkele raadsleden overleden tijdens hun ambtstermijn, aldus de vereniging.

Grote werkdruk

In de enquête wordt regelmatig de grote werkdruk voor raadsleden benoemd. Een toename van het aantal commissieleden per gemeente of een sterkere ondersteuning van de griffie, zou hiervoor verlichting betekenen. Ook een hogere vergoeding van raadsleden wordt genoemd. Net als de uitbreiding van de verlof- en ziekteregeling als mogelijke oplossing voor een afname van vroegtijdig stoppende raadsleden.