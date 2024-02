In 2010 zag de eerste versie van ‘De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands’ het licht. In de loop der jaren zijn er meerdere versies verschenen tot nu, versie 2024. Wat is er dit keer veranderd? We zijn in dit land heel druk met het steeds maar weer aanpassen van regelgeving, maar of dit nu iemand echt... lees verder