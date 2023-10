‘Schrap het deeltijdwethouderschap’

De Wethoudersvereniging roept de minister van Binnenlandse Zaken en Kamerleden op het deeltijdwethouderschap te schrappen. En ook het maximumaantal wethouders vrij te geven aan het oordeel van de gemeenteraad. Het wethouderschap is volgens de vereniging ‘een ondeelbaar ambt’.

Op 24 oktober is er een debat in de Tweede Kamer over de versterking van het lokaal bestuur. Tijdens dit debat wordt onder meer de kamerbrief besproken over het aantal wethouders en het aanpakken van de deeltijdfactor.

Afschaffen

De Wethoudersvereniging pleit al langer voor het afschaffen van het deeltijdwethouderschap en het maximumaantal wethouders. Het maximum stamt nog uit de tijd dat wethouders tegelijkertijd raadslid waren. Om te voorkomen dat er evenveel wethouders als raadsleden waren, is een maximum ingevoerd op 20 procent van het aantal raadszetels, of 25 procent als er in deeltijd gewerkt wordt.

Onwenselijke situatie

Met deze deeltijdregeling is volgens de vereniging een onwenselijke situatie ontstaan, omdat dit in de praktijk vooral neerkomt op een deeltijdsuitbetaling voor meer dan voltijds werk. Daarnaast zou de lokale opgave leidend moeten zijn in het aantal wethouders, niet het aantal raadsleden. ‘De deeltijdwethouder is een contradictio in terminis. In de praktijk werken deze deeltijdwethouders gemiddeld 45 uur per week, waardoor de helft van hun tijd vaak onbezoldigd,’ stelt voorzitter van de Wethoudersvereniging Marcelle Hendrickx.

Rapport

Het rapport Deeltijdwethouder: een eindbalans toont de omvang van het deeltijdwethouderschap aan en het spanningsveld dat daarmee gepaard gaat. Het rapport is opgesteld in reactie op de reeks wethouders die aftreedt wegens werkdruk. De uitkomst onderstreept volgens de Wethoudersvereniging ‘de noodzaak van een verandering in de perceptie en uitvoering van de rol van een wethouder’.

Van 2018-2022 bekleedde ongeveer 34 procent van de wethouders in Nederland een deeltijdfunctie. Vanaf 2022 is dit percentage gedaald naar 21 procent, onder andere als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de deeltijdwethouders (76 procent) deze rol niet uit persoonlijke overtuiging heeft gekozen, maar het een keuze is van politieke partijen.

Wetswijziging

De Wethoudersvereniging pleit voor een wetswijziging waarmee deeltijdaanstellingen niet meer mogelijk zijn en het maximumaantal wethouders aan de raad is. ‘Met het toenemende takenpakket en de groeiende verantwoordelijkheden wordt het deeltijdwethouderschap steeds minder haalbaar. Het wethouderschap is een voltijd aangelegenheid geworden. Het is hoog tijd dat dit weerspiegeld wordt in zowel aanstelling als bezoldiging,’ concludeert Hendrickx.