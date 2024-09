VNG: ‘Geen woorden, maar daden’

Tot aan Prinsjesdag vragen gemeenten in de publiekscampagne ‘Je gemeente doet er alles aan’ aandacht voor het belang van hun werk. ‘Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven: investeren in gemeenten is geen luxe, maar een bittere noodzaak.’ Met de publiekscampagne Je gemeente doet er alles aan laten de VNG én gemeenten via buitenreclame, op... lees verder