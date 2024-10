Nationaal Masterplan Lopen moet mensen van de bank af krijgen

Een groot aantal partijen, waaronder 14 gemeenten, ondertekende het Nationaal Masterplan Lopen. Het plan omvat 30 concrete acties op het gebied van lopen, zoals het stimuleren van wandelen en het opstellen van een loopbeleid.

Het Nationaal Masterplan Lopen is een initiatief van het Platform Ruimte voor Lopen en de City Deal Ruimte voor Lopen. Het komt voort uit de gedachte dat lopen een positieve bijdrage levert aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast kan het ook bijdragen aan het aanpakken van verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, duurzaamheid, mobiliteit en sociale cohesie.

In totaal 60 overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben hun handtekening onder het plan gezet. Samen willen zij werken aan een samenleving, waarin lopen voor iedereen vanzelfsprekend is in het dagelijks leven.

Meer aandacht hoog nodig

De gemeenten die het plan ondertekenden zijn Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle en Wageningen. ‘Lopen is goed voor je gezondheid, voor sociale contacten en is duurzaam. Toch laten cijfers zien dat er meer aandacht voor nodig is’, legt burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen en voorzitter van het Platform Ruimte voor Lopen uit. ‘Slechts 44 procent van de Nederlanders voldoet aan de beweegnorm en kinderen spelen minder buiten. Daar willen wij wat aan veranderen.’

30 concrete acties

Het plan omvat 30 uiteenlopende acties. Die zijn gericht op het stimuleren van mensen om meer te lopen en het ontwikkelen van instrumenten om de openbare ruimte beter in te richten. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de voetgangersvriendelijkheid. Verder zijn er actiepunten voor het beter opleiden van professionals, het stimuleren van gemeenten en provincies tot het opstellen van loopbeleid en voor het ontwikkelen van meer kennis en data over lopen.

Samenwerking versterken

De initiatiefnemers willen bijvoorbeeld de samenwerking tussen gemeenten versterken door het opzetten van een gemeentelijk overleg over lopen. Ook is het idee om verschillende hulpmiddelen te ontwikkelen. Het opstellen van een handreiking ‘ruimte maken voor burgerinitiatieven over lopen en wandelen’ is hier een voorbeeld van. Daarnaast behoort een wegwijzer voor gemeenten over het realiseren en in stand houden van obstakelvrije ruimte op voetpaden tot de plannen. Ofwel, hoe ga je om met allerlei objecten die de loopruimte verkleinen, zoals gestalde fietsen, winkeluitstallingen, laadpalen, terrassen en geveltuintjes. En wat mag er wel en niet volgens de APV.

Delen best practices

Ook het delen van best practices staat op de agenda, bijvoorbeeld over hoe ruimte voor voetgangers wordt gecreëerd in een traject met conflicterende ruimteclaims. Nijmegen is een van de deelnemende gemeenten, onder andere vanwege het delen van kennis, zo staat in het masterplan. Hoewel het een echte wandelstad is, constateert de gemeente dat de voetganger in de stad nog vaak het onderspit delft als het gaat om de inrichting van de ruimte.

‘Terwijl Nijmegen een forse groeiopgave heeft om meer inwoners te huisvesten, groeit de ruimte niet mee. Dus is het belangrijk om lopen als manier van verplaatsen nog normaler te maken en ook beter te faciliteren. Daarom zijn we een Nijmeegse Loopagenda aan het opstellen. Veel andere steden in Nederland worstelen ook met dit soort opgaven en dus vinden we het belangrijk om samen te werken. Om te leren, elkaar te inspireren, en vooral te doen.’