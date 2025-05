Geen goed zicht op toepassing staalslakken

Uit onderzoek van Investico in samenwerking met NU.nl en de Groene Amsterdammer, blijkt dat geen enkele overheid of instantie goed zicht heeft op waar in Nederland staalslakken liggen.

Staalslakken zijn op zeker 115 plaatsen gebruikt in Nederland, maar de onderzoekers denken dat het landelijke overzicht dat is opgesteld, vrijwel zeker een flinke onderschatting is van het aantal plekken in Nederland waar staalslakken liggen.

Staalslakken zijn te herkennen als grijs, steenachtig materiaal met een fijne tot grove korrelgrootte. Onvoldoende afgedekte staalslakken kunnen in contact komen met water. Dit kan negatieve effecten hebben voor het milieu. Mensen die veel in aanraking komen met staalslakken kunnen klachten krijgen als zware bloedneuzen, irritatie van de huid, ogen en luchtwegen en zelfs brandwonden.

Het RIVM en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben de afgelopen jaren gewaarschuwd voor milieu- en gezondheidsrisico’s van staalslakken. Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies hebben de rijksoverheid herhaaldelijk verzocht om strengere regelgeving. Wie vanaf volgend jaar nog staalslakken gebruikt, moet dat melden bij gemeente of provincie. De Tweede Kamer wil op korte termijn een meldplicht voor de toepassing van staalslakken. Dat blijkt uit een motie die onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer.