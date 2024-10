Gericht wegvangen van rivierkreeften blijkt effectief

Het project waarbij uitheemse rivierkreeften in de Krimpenerwaard gericht worden gevangen krijgt een vervolg. Het wegvangen van de kreeften blijkt niet alleen effectief, maar leidt ook tot natuurherstel.

Op veel plekken in Nederland richt de Amerikaanse rivierkreeft veel schade aan. Deze invasieve exoot plant zich snel voort. Het aantal eitjes per vrouw varieert tussen de 50 en 600. Nadat de eieren zijn uitgekomen dragen de vrouwtjes de jongen nog enige tijd mee onder de staart. De rivierkreeften eten veel waterplanten en graven holletjes en tunnels in slootkanten, waardoor deze kunnen instorten. Ook woelen ze in de bodem. Zo wordt het water troebel en komt er weinig licht meer op de bodem. Het ecologisch evenwicht raakt hierdoor verstoord en de kwaliteit van het water gaat achteruit. De kreeft is een paar jaar geleden aan een ware opmars begonnen en duikt op in een groeiend aantal gemeenten.

Beheersen en bestrijden

Verschillende gemeenten ervaren al overlast. Samen met de waterschappen bestrijden ze het dier, proberen ze de populaties te beheersen of doen ze onderzoek naar plekken waar de beestjes voorkomen. Zo leeft de rivierkreeft in Arnhem in veel vijvers en langs de oevers van de IJssel, aldus de gemeente. Ook op verschillende andere plekken wordt het dier gespot, zoals in Harlingen.

Het kostte Maassluis vorig jaar zo’n 10.000 euro om de schade te herstellen die werd veroorzaakt door rivierkreeften. En al in 2021 werden in Ede in een maand tijd ruim 11.000 rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen. In augustus vorig jaar was daar opnieuw sprake van een flinke populatie en werd de vijver opnieuw onder handen genomen.

In opdracht van gemeente Houten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is er afgelopen zomer ook op verschillende locaties onderzoek gedaan naar de Amerikaanse rivierkreeft.

Arbeidsintensief en kostbaar

Het gericht wegvangen van het dier lijkt een oplossing te zijn, zo blijkt in de Krimpenerwaard, waar het plaagdier veel schade aanricht aan landbouwgrond, water en natuur. Een meerjarige praktijkproef van het hoogheemraadschap wijst uit dat het gericht wegvangen van kreeften niet alleen effectief is, maar ook leidt tot natuurherstel. De methode is wel heel arbeidsintensief en kostbaar.

Vooruitlopend op een landelijke aanpak en middelen stelt de provincie Zuid-Holland nu geld beschikbaar voor een vervolg. De pilot wordt voortgezet en met betrokken partijen uit het gebied wordt gekeken hoe grootschalige kreeftenaanpak in de Krimpenerwaard kan worden georganiseerd.

Gezamelijke aanpak

Het beheersen van het aantal kreeften vraagt om een lange adem en gezamenlijk optrekken. Verschillende waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland vragen sinds enige tijd daarom om een aanpassing van de landelijke wet- en regelgeving. Sinds 2010 valt de Amerikaanse rivierkreeft onder de Visserijwet. Dat betekent dat in principe alleen beroepsvissers de kreeften weg mogen halen, gemeenten mogen dat niet zelf doen.

Eerder, eind 2022, stuurden verschillende overheden en organisaties uit het gebied Krimpenerwaard ook al een brandbrief over de opmars van uitheemse rivierkreeften aan de toenmalige minister van Landbouw. Twee jaar daarvoor drongen gemeenten al aan op een landelijke aanpak. Het ministerie richtte daarna een een bestuurlijke taskforce op ‘Aanpak Uitheemse Rivierkreeft’, met daarin de ministeries van LNV en I&W en de koepels IPO, VNG en Unie.