Brandbrief aan minister over opmars rivierkreeften

Vijftien overheden en organisaties uit de Krimpenerwaard hebben minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brandbrief gestuurd over de opmars van uitheemse rivierkreeften.

In de gezamenlijke brief spreken zij de minister aan op zijn verantwoordelijkheid om de uitheemse rivierkreeften te bestrijden. Zij manen hem met spoed actie te ondernemen om de opmars van het plaagdier ‘voortvarend en effectief terug te dringen’. Het aantal kreeften in de Krimpenerwaard blijft er toe nemen en de populatie verspreidt zicht steeds meer. ‘Het probleem wordt met de dag groter.’

Verantwoordelijkheid ministerie

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het bestrijden van invasieve uitheemse rivierkreeften, maar de huidige aanpak is niet afdoende, aldus de briefschrijvers. ‘In de afgelopen jaren is de kreeftenpopulatie explosief gegroeid.’ De nood is hoog, benadrukken de vijftien partijen, waaronder Hoogheemraadschappen, de provincie, verschillende gemeenten en agrarische en natuurorganisaties. Zij vragen in hun brief aan minister Adema om ‘daadkracht te tonen door binnen afzienbare tijd de uitheemse rivierkreeften grootschalig, duurzaam en georganiseerd te bestrijden’.

Schade en risico’s

Bestrijding is nodig, aldus de organisaties, ‘gezien de enorme schade die de tientallen miljoenen kreeften in het gebied veroorzaken’. Het beestje graaft namelijk holen en lange gangen, (agrarische) grond verzakt hierdoor en oevers kunnen instabiel worden. Met als gevolg gevaarlijke situaties voor vee en landbewerking, grondverlies en extra kosten voor herstel- en baggerwerkzaamheden. De kreeften planten zich daarnaast snel voor en zijn veelvraten. Hierdoor wordt de biodiversiteit en natuur in de Krimpenerwaard bedreigd. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid waterplanten de afgelopen jaren sterk afgenomen, wat weer leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit.

Taskforce

De enorme schade die rivierkreeftjes aanrichten, groeit menig gemeente inmiddels boven het hoofd. Twee jaar geleden drongen gemeenten al aan op een landelijke aanpak. Het ministerie richtte daarna een een bestuurlijke taskforce op ‘Aanpak Uitheemse Rivierkreeft’, met daarin vertegenwoordigd de ministeries van LNV en I&W en de koepels IPO, VNG en Unie. Ook lopen er verschillende onderzoeken naar de exoot en is er voor dit plaagdier een platform actief: Kennisplatform Rivierkreeft.

Gemeenten gaan de strijd aan

Veel gemeenten ondervinden gevolgen van de exoot die flora en fauna bedreigt en nemen zelf al maatregelen. In een vijver in de gemeente Ede is bijvoorbeeld onderzocht hoeveel dieren er leefden. Er werden ruim 12.000 kreeften gevangen, terwijl de verwachte vangst tussen de 2000 en 4000 kreeften lag. De gemeente Langedijk riep een tijd terug de hulp van inwoners is om de rivierkreeftenplaag te bestrijden. Kinderen werd gevraagd om met een viswedstrijd zo veel mogelijk kreeften uit het water te hengelen. In de gemeente zetten ze nu in op natuurlijke vijanden van het dier, zoals de snoek, de blauwe reiger en de fuut. Het gebied wordt extra aantrekkelijk gemaakt voor deze dieren, in de hoop dat zij de rivierkreeften verjagen. Een manier die bij een andere invasieve exoot die Nederland teistert, de eikenprocessierups, op verschillende plekken goed werkt.