Rivierkreeft leidt tot kopzorgen, roep om landelijke taskforce

De enorme schade door rivierkreeftjes groeit menig gemeente boven het hoofd. De ‘invasieve exoten’ ondermijnen kades, dijken en beschoeiingen. Gemeenten dringen aan op een landelijke aanpak om de overlast van de vernielzuchtige kreeftenlegers te bestrijden.

In augustus werd in het Rijk der Duizend Eilanden, een idyllische verzameling van zo’n 1400 kleine akkers bij het Noord-Hollandse Broek op Langedijk, een wedstrijd voor kinderen georganiseerd. Het doel was zoveel mogelijk levende exemplaren van het Amerikaanse rivierkreeftje te vangen. In vijf weken tijd vingen de jeugdige vissers zo’n 7.000 rivierkreeftjes op uit het water rond het dijkdorp bij Heerhugowaard. De actie moest vooral benadrukken dat het probleem van de uiterst schadelijke kreeftjes de gemeente boven het hoofd groeit.

Invasieve exoot

De gehele randstad ondervindt gevolgen van de Amerikaanse rivierkreeft. De kreeftenlegers, die ontstaan uit ontsnapte consumptiedieren, graven holen in oevers en beschoeiingen, planten zich driemaal per jaar voort en laven zich aan alles wat op hun weg komt: kikkerdril, slakkeneieren, insecten en oever- en waterplanten. De ‘invasieve exoten’ graven steile gangetjes een meter diep de grond in en vreten in feite de hele beschoeiing weg. Met als gevolg: instortende oevers en extra baggerslib.

Motie voor taskforce

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen dat waterschappen, gemeenten en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) samen een landelijke taskforce opzetten om de Amerikaanse rivierkreeftjes te bestrijden. De VNG gaat hiermee aan de slag als gevolg van een breed aanvaarde motie hiertoe op de Algemene Ledenvergadering eind september.

In tegenstelling tot invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups, mogen decentrale overheden niet zelf bepalen op welke manieren ze de rivierkreeftjes bestrijden. De kreeft valt onder de Visserijwet, waardoor LNV juridisch eigenaar is. ‘Dit probleem speelt eigenlijk in heel Nederland. Ook in Brabant lopen de kreeftjes over straat. We kunnen het als gemeenten niet alleen. Vandaar onze oproep voor een taskforce,’ licht de Langendijkse wethouder Ad Jongenelen toe.

Voedselveiligheid

Horecaondernemers bleken overigens wel geïnteresseerd in de bij Broek op Langedijk gevangen duizenden kreeftjes, aldus Jongenelen. De kreeftjes zijn een delicatesse. Maar de Voedsel en Warenautoriteit (een onderdeel van LNV) stak een stokje voor het overnemen van de gevangen kreeften. Dat was tegen de regels voor voedselveiligheid. De beestjes leven immers in ons niet schone oppervlaktewater. Wanden plaatsen om te voorkomen dat de kreeften bij de oevers komen, is volgens Jongenelen onbegonnen werk. Daarom wil de wethouder dat er meer ruimte komt voor de visserij om de rivierkreeftjes op een humane manier te vangen. ‘Er moet een oplossing komen die past binnen de wetgeving.’

KRW

Ook staat de exotische kreeftenplaag de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) danig in de weg. Door het ondermijnen van de biodiversiteit frustreren de rood-oranje gekleurde beestjes het halen van de KRW-doelen voor ons land. ‘Al bij 0,9 kreeft per vierkante meter is sprake van ‘significant schadelijke effecten’, aldus een rapport over uitheemse rivierkreeften in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Doordat de rivierkreeftjes onder water zo’n beetje alles opvreten, gaat ook de visstand achteruit en verdwijnen kikkers en salamanders helemaal, wat weer negatief is voor de KRW-score voor biologische waterkwaliteit. Als mogelijke aanpak noemt het adviesbureau financiële ondersteuning van de beroepsvisserij, om de rivierkreeften met korven intensief weg te vangen. Aan sportvissers zou het waterschap een aparte kreeftenvergunning kunnen geven voor één à twee korven.