Brigade van inwoners in strijd tegen woekerplant

Naast de eikenprocessierups steekt ook de woekerplant Japanse duizendknoop de kop weer op. Gemeenten roepen inwoners naar deze ongewenste gast uit te kijken en groei in de openbare ruimte te melden. Of richten een speciale brigade op om de plant te bestrijden.

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot. De plant heeft een enorme groeikracht en kan veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, ondergrondse kabels, bestrating en rioolbuizen. Het is een echte woekeraar en weet zich overal tussen de wurmen. In de winter verdwijnt de plant tijdelijk, om in het voorjaar weer op te duiken.

Gezamenlijk strijdplan

Gemeenten bestrijden de plant met man en macht en betrekken ook inwoners hierbij. Amsterdam geeft niet alleen informatie over hoe de plant er in verschillende groeifases uitziet en wat de beste manier is om deze in de tuin te bestrijden, maar roept ook op tot het doorgeven van meldingen. De gemeente houdt bij waar de plant voorkomt. Inmiddels zijn er zo’n zevenhonderd bekende groeiplaatsen. Op deze digitale kaart kunnen inwoners checken of de betreffende locatie al is gemeld.

Nieuwe meldingen worden volgens de gemeente nog in het bloeiseizoen bezocht. ‘We willen namelijk graag weten of de groeiplaats mannelijke of vrouwelijke bloemen heeft. Dit is van belang voor de aanpak. Na het groeiseizoen bepalen we welke groeiplaatsen in 2021 aangepakt worden.’

Krachten bundelen

Meer gemeenten bundelen de krachten met bewoners. In Zaandam is een speciale 1000-knoopbrigade opgericht om de plant te bestrijden. Wie wil helpen om de duizendknoop te verwijderen kan zich melden als vrijwilliger. In Someren wordt een logo van blaadjes geplaatst bij het begin- en eindpunt waar de plant bovengronds zichtbaar is. Dit stelt de gemeente in staat de plek te monitoren. Ook is het een hulpmiddel voor aannemers, bijvoorbeeld bij maaien. Deze locaties mogen zij niet meenemen in het reguliere beheer, vanwege het risico op verdere verspreiding.

Geen verbod

Uit onderzoek van het vakblad Stad + Groen bleek vorig jaar overigens dat de levende stokken van de plant nog steeds verkocht worden bij verschillende bloemisten. Toch kwam er geen verbod op de verkoop van de schadelijke Japanse duizendknoop, minister Schouten van Natuur vond dat niet nodig.